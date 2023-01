Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta e Benevento

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Benevento e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli si prevede un clima prevalente di nuvole sparse. L'umidità è del 50%, la temperatura media è di 9.56, la temperatura minima 4.44 e la temperatura massima 10.11, mentre la velocità del vento sarà di 4.08 km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 49%. In base a questo meteo, oggi a Napoli è possibile fare molte cose. Si può andare all'aria aperta ed esplorare i parchi, le spiagge o altri luoghi all'aperto oppure si può andare in giro per negozi e centri commerciali viste le temperature piacevolmente miti. L'umidità moderata e la percentuale di nuvolosità pari al 49% significa che sarebbe una buona giornata anche per fare qualche escursione ad esempio sugli Appennini o intorno al Vesuvio.

Avellino

Il clima di Avellino oggi è Nuvoloso con nubi rotte. L'umidità è del 48%, la temperatura media giornaliera è di 7.93°C, con una temperatura minima di 1.62°C e massima di 8.59°C. La velocità del vento misurata in km/h è di 1.93km/h, con nuvolosità del 56%. In base a questo meteo, oggi si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche piuttosto miti. La temperatura media in Avellino è di circa 7.93°C, con un minimo di 1.62°C e un massimo di 8.59°C; l'umidità dell'aria è del 48%, mentre il 56% degli strati atmosferici sono coperti da nubi rotte che segnano anche la presenza di un lieve vento con velocità media intorno a 1,93 km/h. Considerando le condizioni stabilite dal meteosì potresti godere al meglio della gita all'aria aperta proponendo qualsiasi attività ricreativa come passeggiate o escursioni in bicicletta lungo i sentieri ibacini, ma scartare

Caserta

In questo momento, a Caserta c'è un clima parzialmente nuvoloso. L'umidità è del 50%, con una temperatura media di 9.3°C, che però può variare da 3.37°C a 9.87°C. La velocità del vento è di 2.42 km/h e la percentuale di nuvolosità è al 60%. In base a questo meteo, oggi è possibile uscire ed esplorare Caserta grazie alle temperature piacevoli e alla brezza leggera e fresca del vento. L'umidità non dovrebbe essere un problema, quindi si potranno godere al meglio i luoghi interessanti della città.

Salerno

Il clima a Salerno è sereno con nuvole sparse. L'umidità è al 53%. La temperatura media registrata è di 6.45°C, con una minima di 0°C e una massima di 6.45°C. La velocità del vento è di 2.41km/h; la percentuale di nuvolosità si aggira intorno al 28%. Con questo meteo potresti goderti una piacevole giornata all'aperto. La temperatura abbastanza mite, l'umidità media e la percentuale di nuvolosità intorno al 28% rendono ottima l'idea di fare un bel picnic all'aria aperta o andare in bicicletta in campagna. Ovviamente ricordati sempre di indossare i vestiti adatti alle temperature!

Benevento

Oggi a Benevento il clima è nuvoloso, con nubi spezzate. L'umidità è al 57%. La temperatura media è di 7.64 gradi; la temperatura minima è di 0.98 gradi mentre la temperatura massima si attesta a 8.74 gradi. La velocità del vento è di 3.2km/h ed il tasso di nuvolosità raggiunge i 70% Oggi a Benevento, il clima è nuvoloso con nubi spezzate. L'umidità è alta, al 57%, e la temperatura media si attesta a 7.64 gradi; la temperatura minima è di 0.98 gradi mentre la massima raggiunge 8.74 gradi. Vi è un leggero vento, con velocità di 3.2 km/h, ed i cieli sono coperti in un tasso del 70%. Perciò abbiamo tempo nuvoloso ma anche un po' di luce solare quindi si possono praticare diverse attività all'aperto come fare passeggiate o andare in bicicletta oppure programmare picnic nella natura o altre escursioni da svolgere prestando comunque attenzione al meteo!

Paeestum

A Paestum è presente un clima nuvoloso con poche nubi. L'umidità è del 52%, la temperatura media è di 10,22°C; la temperatura minima è di 3,97°C e la temperatura massima di 10,22°C. La velocità del vento è di 2.76km/h mentre la percentuale di nuvolosità ammonta al 24%. Data la temperatura media e le temperature minima e massima, oggi in base al meteo puoi fare diverse attività all'aria aperta come una bella passeggiata nelle vicinanze di Paestum. Puoi anche sfruttare l'opportunità di scattare fotografie belle perché il cielo è sereno ma con abbastanza nuvole che potrebbero creare spettacolari scenari con effetti luminosi interessanti. Inoltre, la bassa umidità e la bassa velocità del vento rendono la giornata perfetta per partecipare a qualche attività all'aperto come andare in bicicletta o visitare qualche museo all'aperto .