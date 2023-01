Previsioni di oggi a Napoli e Avellino: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli il clima è piovoso con piogge leggere. L'umidità è del 55%, la temperatura media è 11,47°C, con una minima di 7,2°C e una massima di 12,8°C. La velocità del vento è di 3,76km/h e ci sono nuvole per il 54%. In base a questo meteo, oggi potresti fare molte attività apprezzabili al coperto. Potresti andare a teatro, visitare un museo o una mostra, concederti una gita al centro commerciale. Se invece preferisci la natura, puoi prendere un cappotto caldo e optare per delle lunghe passeggiate godendoti il paesaggio urbano intorno a te. Se vuoi goderti la pioggia potresti portare l'ombrello e fare un picnic oppure tranquillamente sorseggiarne una tazza di caffè all'aperto.

Avellino

Oggi a Avellino il clima è sereno ed il cielo è limpido. L'umidità è del 59%. La temperatura media si attesta a 9,06°C con un minimo di 2,85°C e un massimo di 9,89°C; la velocità del vento arriva fino a circa 2.38 km/h. Il livello di nuvolosità invece si attesta al 4%. Oggi a Avellino il tempo è molto buono: cielo sereno e limpido, umidità relativa bassa ed una temperatura mite. La temperatura media si aggira intorno a 9°C con un minimo di 2,85°C e massimo di 9,89°C. Il vento soffia ad una velocità leggera di 2,38 km/h mentre la nuvolosità è praticamente inesistente al 4%. Approfitta del bel tempo per fare attività all'aperto come passeggiate o gite fuori porta.

Caserta

Il tempo per Caserta è generalmente nuvoloso (nuvole sparse), con un'umidità del 54%. La temperatura media è di 11,38°C, con minimo di 5,57°C e massimo di 12,49°C. La velocità del vento è di 2.95 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 30%. In base a questo meteo, oggi puoi fare delle attività all'aperto che non siano troppo intense. Ad esempio potresti decidere di andare a camminare in un parco, prendere una bicicletta e andare in bici lungo i sentieri circostanti o praticare lo yoga all'aria aperta. Potresti anche approfittarne per organizzare un picnic con i tuoi amici.

Salerno

A Salerno il clima è sereno. Il cielo è limpido con una percentuale di nuvolosità del 0%. Il livello di umidità è del 56%, la temperatura media 8,51°C con un minimo di 0,37°C e un massimo di 8,92°C. La velocità del vento è di 3,06km/h. Con questo meteo a Salerno, possiamo approfittare di una bella giornata di sole. Ci sarà un clima sereno con cielo limpido e velocità del vento ridotta. La temperatura media è piuttosto bassa, quindi potremmo vestirci in modo leggero o fare un'escursione in montagna o lunghe passeggiate all'aperto. L'umidità relativa è elevata, quindi dovremmo anche assicurarci di bere abbastanza acqua per rimanere idratati durante l'attività fisica.

Benevento

A Benevento il clima è sereno e il cielo è limpido. L'umidità relativa è del 65%. La temperatura media è di 9,23°C, con una temperatura minima di 2,69°C ed una temperatura massima di 9,87°C. La velocità del vento è di 2,91 km/h e l'indice nuvolosità è pari al 2%. In base a questo meteo oggi a Benevento potrai godere di un clima sereno e di un cielo limpido. L'umidità relativa, la temperatura media, minima e massima, insieme all'indice nuvolosità e alla velocità del vento contribuiscono a rendere il tempo semplicemente splendido. Quindi puoi passare della qualità tempo all'aria aperta: fare lunghe camminate nel parco più vicino, andare per un picnic fuori città, goderti l'ambiente naturalistico circostante con amici o familiari oppure realizzare molte altre attività outdoor che preferisci!

Paeestum

In questo momento a Paestum il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità è del 57%. La temperatura media è di 12.36°C, la minima di 4.43°C e la massima di 13.11°C. La velocità del vento è di 3.26 km/h e la percentuale di nuvolosità è zero%. In base a questo meteo, oggi potresti goderti una bella giornata di sole a Paestum. La temperatura piacevole ed il cielo limpido sono ideali per uscire e prendere un po' d'aria fresca e del sole. Approfitta dell'assenza del vento per fare dello jogging o passeggiate all’aperto e circondati dal paesaggio mozzafiato. Troverai anche la percentuale di umidità relativamente bassa (57%), che renderà l'aria piacevolmente leggera. Goditi questa bellissima giornata!