Previsioni di oggi a Salerno: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

Per la città di Napoli, il meteo è piuttosto instabile: sta facendo una moderata pioggia. L'umidità è al 64%. In questo momento, le temperature sono mediamente intorno ai 10,9°C e tra i 6,28°C e un massimo di 10,9°C. Il vento soffia a circa 5.47 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 73%. Oggi si possono fare moltissime attività all'aperto che non richiedono del tempo prolungato sotto la pioggia: organizzare piccole passeggiate, andare in bicicletta o godersi la natura nei parchi può essere un ottimo modo per trascorrere il proprio giorno libero!

Avellino

Oggi a Avellino il clima è di pioggia leggera. L'umidità è del 87%, la temperatura media è di 5.98°C, la temperatura minima di 3.28°C e massima di 6.37°C. La velocità del vento è pari a 2.72 km/h e cielo molto nuvoloso al 95%. Perciò si consiglia di portare l'ombrello in quanto non sarà una giornata ideale per fare attività all'aperto e meglio vestirsi a strati se preventivamente uscire fuori casa per qualche necessità.

Caserta

A Caserta c'è un clima di pioggia moderata. L'umidità è al 72%. La temperatura media è 9,37°C, con un minimo di 5,43°C e un massimo di 9,37°C. Il vento soffia a 3,29 Km/h e le nuvole coprono circa l'76% del cielo. Considerando queste previsioni, è meglio organizzare attività all'interno e prestare particolare attenzione a mantenere al caldo il proprio abbigliamento in caso di diradamenti temporanei delle nuvole.

Salerno

A Salerno ci sono condizioni meteorologiche piovose con precipitazioni moderate. Il tasso di umidità è alto, il 91%. La temperatura media è di 4.31 °C, con una minima di 0.27 °C e una massima di 4.64°C. La velocità del vento è pari a 2.45 km/h e la copertura nuvolosa supera il 95%. Perciò, considerando questo meteo, oggi si possono consigliare attività come leggere un buon libro nella comodità della propria casa oppure prendersi un po' di tempo per esplorare i quartieri più nascosti della città dotati di ristoranti tipici che offron

Benevento

A Benevento il clima è piovoso, con una leggera pioggia in atto. L'umidità è alta (82%), con una temperatura media di 7.25°C e minima di 3.3°C. La temperatura massima non superare i 7.25°C e la velocità del vento è di circa 3.45 km/h. Il cielo sarà per lo più nuvoloso, con un 72% di possibilità che si formi nuvole o pioggia. In base a questo meteo a Benevento, oggi sarebbe ideale fare attività che non richiedano troppo sforzo. Qualcosa come una passeggiata nella natura, un picnic al parco o anche semplicemente rilassarsi leggendo un libro in casa potrebbero essere perfetti per trascorrere la giornata. Sarà comunque utile indossare qualcosa di pesante e impermeabile per proteggersi dall'umidità ed eventualmente da pioggia.

Paeestum

A Paestum il clima è di pioggia moderata. L'umidità è al 75%, con una temperatura media di 9.82°C. La temperatura minima è di 4.67°C, mentre quella massima raggiunge i 10.67°C. Il vento soffia ad una velocitàdi 4.42 km/h, e la nuvolosità è dell'98%. In base alle condizioni meteorologiche di Paestum, oggi sarebbe consigliato fare attività all'interno. Sarà piovoso e umido con una temperatura media di 9.82°C, una temperatura minima di 4.67°C e massima di 10.67°C, il vento soffia a 4.42 km/h con un'alta nuvolosità dell'98%. Si può passare la giornata facendo attività come leggere libri, ascoltare musica o guardare film e serie tv al chiuso.