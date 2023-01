Cambi climatici a Napoli e Salerno: cosa succede oggi?

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Napoli e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima a Napoli è piovoso. Si verificano leggeri acquazzoni con una temperatura media di 9.04°C, minimo di 4.84°C e massimo di 9.69°C. L'umidità è pari al 68% e la velocità del vento è 3.95km/h con una copertura nuvolosa del 88%. Oggi il clima a Napoli è piovoso e leggermente umido, con temperature medie di 9.04°C. Sebbene le acquazzoni rendano difficile l'uscita all'aperto, ci sono comunque diverse cose che si possono fare al chiuso. Ad esempio, un giro in biblioteca per leggere un buon libro o anche semplicemente guardare la TV o intraprendere qualche progetto fai-da-te sono delle attività perfette da fare in una giornata come questa.

Avellino

A Avellino oggi il clima è piovoso con piogge moderate. L'umidità è alta (91%), la temperatura media è di 4.28°C, con un minimo di 2.5°C e un massimo di 4.68°C, la velocità del vento è di 2.03 km/h ed il cielo sarà completamente nuvoloso. Oggi, con il meteo a Avellino caratterizzato da piogge moderate accompagnate da alta umidità (91%), una temperatura media di 4.28°C, minima di 2.5°C e massima di 4.68°C, una velocità del vento pari a 2.03 km/h ed un cielo nuvoloso compatto, puoi optare per attività all'interno come leggere un libro, guardare film o serie tv e giochi da tavolo; invece se intendi svolgere attività esterne ricordati che è necessario portare con te l'abbigliamento adeguato al clima: indossalo!

Caserta

A Caserta il meteo è piovoso. Le precipitazioni sono leggere, con un'umidità del 74%. La temperatura media è di 7,69°C, con la minima a 4,23°C e massima a 8,57°C. La velocità del vento è leggera (2,79 km/h) e c'è un'alta percentuale di nuvolosità (97%). In base al meteo, a Caserta oggi potresti fare delle attività indoor, come guardare un buon film. Potrebbe essere divertente anche imparare qualcosa di nuovo: trova un libro interessante e concediti del tempo per leggere. Anche un pomeriggio di giochi con gli amici sarebbe divertente. Se desideri stare all'aria aperta, indossa abiti adatti alle temperature piuttosto basse - mantieniti caldo!

Salerno

A Salerno il tempo è nevoso, con pioggia e neve. Avremo un'umidità del 100%, una temperatura media di 0.82, una temperatura minima di 0.04 e massima di 0.95, mentre la velocità del vento sarà pari a 2,37 km/h e l'entità della nuvolosità al 100%. In base al meteo per Salerno, oggi la temperatura sarà molto bassa ed è prevista neve e pioggia. L'umidità è del 100%, con una temperatura media di 0.82, una temperatura minima di 0.04 e massima di 0.95, mentre la velocità della brezza è pari a 2,37 km/h ed esiste un'entità nel cielo pari al 100%. Pertanto oggi sarebbe consigliato rimanere in casa per non prendere troppo freddo e godersi un giorno rilassante davanti alla TV oppure leggere un libro con tazza calda di the aromatizzata!

Benevento

Nella città di Benevento prevale un clima nevoso con pioggia e neve. L'umidità è intorno al 92%, con una temperatura media di 4.39°C, una temperatura minima di 2.07°C e una massima di 4.88°C. La velocità del vento si attestano a 2.3km/h, con un 100% di nuvolosità in vista In base a questo meteo, oggi è previsto un clima nevoso con pioggia e neve nella città di Benevento. L'umidità è alta al 92%, con temperature medie intorno a 4.39°C, minime di 2.07°C e massime fino a 4.88°C. Il vento soffia leggermente a 2.3 km/h, ed il cielo è completamente coperto da nuvole per tutta la giornata.

Paeestum

A Paestum oggi il clima è piova, con una moderata pioggia. L'umidità è del 92%. La temperatura media odierna è di 5.94°C, con un minimo di 4.72°C e un massimo di 6.75°C; la velocità del vento sarà pari a 3.58 km/h e l'intero cielo sarà coperto da nubi per 100% della giornata. Pertanto, le attività outdoor sono fortemente scoraggiate ed è meglio dedicarsi ad altre attività indoor quali visitare musei, vedere film o semplicemente rilassarsi in casa.