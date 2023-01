Cambi climatici a Avellino: cosa succede oggi?

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Oggi a Napoli abbiamo un clima di pioggia moderata con un'umidità del 75%. La temperatura media è di 7.94°C, la temperatura minima è di 5.91°C e la massima è 8.6°C. Il vento soffia a 7.92 km/h e il cielo sarà completamente coperto per tutto il giorno con 100% di nuvolosità. Oggi a Napoli avremo un clima di pioggia moderata con un'alta umidità. La temperatura media sarà di 7.94°C, la minima di 5.91°C e la massima di 8.6°C. Il vento soffierà a 7.72 km/h e il cielo sarà completamente coperto tutto il giorno con 100% di nuvolosità. Pertanto, non è consigliato fare escursioni o uscire all'aperto per molte ore, data la pioggia moderata prevista; invece potrebbe essere interessante partecipare ad attività in casa come leggere un libro, guardare un film, giocare a un gioco da tavolo o rilassarsi con qualche attività ricreativa interna che possano essere effettuate

Avellino

A Avellino c'è un clima nevoso con pioggia e neve, l'umidità è del 89%, la temperatura media è di 3.78°C, la temperatura minima è di 1.58°C ed il massimo 3.8°C. La velocità del vento è scarseggiante 2.29 Km/h mentre il cielo presenta una copertura nuvolosa al 100%. In base a questo meteo, oggi puoi fare diverse attività invernali all'aperto come sci di fondo o slittinio. Potresti anche decidere di goderti un paesaggio nevoso e coperto da un cielo nuvoloso e assaporare l'atmosfera calmante che crea l'umidità. Se preferisci stare al chiuso, potresti preparare caldi piatti invernali o leggere un bel libro davanti al camino. Si consiglia comunque di vestirsi adeguatamente considerando le temperature medie piuttosto basse della giornata.

Caserta

Per la città di Caserta, il tempo è piovoso con precipitazioni moderate. L'umidità è al 76%, la temperatura media è di 6,68°, mentre la minima e massima è rispettivamente 4,16° e 6,68°. La velocità del vento è leggera a 3.3km/h e i cieli saranno un po' coperti con una percentuale di nuvolosità del 100%. Con questo meteo a Caserta, si può fare un'ampia varietà di attività. Si consiglia di indossare vestiario adeguato per l'umidità e la pioggia moderata. Ad esempio, è possibile rilassarsi in un caffè o museo all'aperto senza preoccuparsi delle intemperie, fare una passeggiata con gli amici o portare i bambini al parco giochi. Si raccomanda inoltre di visitare il centro cittadino e provare i vari sapori locali godendosi le ricchezze della città.

Salerno

A Salerno oggi il tempo è umido con piogge moderate. La temperatura media raggiunge 1,62°C, mentre la minima registrata è 1,1°C e la massima 3,28°C. Il vento soffia a 4.12 km/h e le previsioni sono di cielo coperto al 100%. Oggi a Salerno le condizioni meteo non sono delle migliori. La temperatura minima e massima si aggirano intorno a 1,1°C e 3,28°C con un vento che soffia a 4.12 km/h. Le piogge moderate accompagnano queste temperature per tutta la giornata sotto ad un cielo coperto al 100%. Con queste previsioni possiamo optare per attività sicure all'interno di abitazioni o negozi come andare al cinema, fare shopping o semplicemente godersi un buon libro in compagnia di amici e familiari.

Benevento

Oggi, a Benevento, il clima è nevoso. Si prevede pioggia e neve con un'umidità del 84%. La temperatura media è di 4,22°C con minimo di 1,85°C e massimo di 4,22°C. La velocità del vento è di 3,51km/h ed un 100% di nuvolosità. In base a questo meteo a Benevento, oggi è ideale per fare attività all'aperto. Se amate la neve, potreste andare a pattinare su un lago gelato vicino, se volete stare al caldo potreste invece organizzare una gita fuori porta o restare al calduccio nel vostro salotto con una buona tazza di tè caldo. Fate scelte sicure e divertitevi!

Paeestum

A Paestum c'è un clima piovoso con piogge moderate, l'umidità è del 90%. La temperatura media è di 6.13°C, la temperatura minima è di 5.23°C e la temperatura massima di 7.28°C. La velocità del vento è di 8.54km/h e la percentuale di nuvolosità è dell'intero 100%. In base a questo meteo, oggi non è il giorno migliore per andare all'aperto a Paestum. Le piogge moderate e l'alta umidità rendono impossibile fare qualsiasi attività all'aria aperta. Tuttavia, potresti organizzare una serata rilassante in casa con amici o familiari, giocando a un gioco da tavolo, guardando un bel film o leggendo un buon libro.