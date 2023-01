Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Caserta

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli il clima è Piogge Forti. La temperatura media è 10.65 gradi Celsius, con un minimo di 2.32 e un massimo di 10.65. L'umidità raggiunge il 58%. La velocità del vento è di 10.89 km/h mentre la percentuale di nuvolosità arriva al 100%. Oggi a Napoli è prevista pioggia forte. La temperatura media è di 10,65 gradi Celsius, con un minimo di 2,32 e un massimo di 10,65. L'umidità raggiunge il 58%. La velocità del vento è intorno a 10,89 km/h mentre la percentuale di nuvolosità è al 100%. Quindi si consiglia di rimanere in casa o scegliere attività che si possano eseguire all'interno, come leggere un buon libro o guardare un film.

Avellino

Il clima a Avellino oggi è piovoso con pioggia intensa. L'umidità è del 68%, la temperatura media è di 6,98°C, minimo di 1,32°C e massimo di 6,98°C. La velocità del vento è di 3,5 km/h ed il cielo risulta coperto al 98%. Oggi in base a questo meteo, è meglio restare in casa dal momento che la pioggia rende le temperature estreme e l'altissima umidità non lo rendono un giorno ideale per uscire. Se devi assolutamente uscire, assicurati di indossare abiti caldi e materiali impermeabili. Potresti prenderti del tempo libero per rilassarti dentro casa con attività come leggere un libro o guardare un film, mettere a posto la tua stanza o chattare con gli amici.

Caserta

Oggi a Caserta c'è un clima di pioggia intensa. Il grado di umidità è 64%, la temperatura media è 8.9 gradi con temperature minime e massime rispettivamente 1.76 e 8.9. La velocità del vento è 6.23 chilometri all'ora e in tutto il cielo si vede un coperto 100% da nuvole. Data il meteo piovoso oggi, ti consigliamo di uscire per attività intellettuali piuttosto che fisiche. Potresti visitare un museo locale oppure organizzare una serata con i tuoi amici a guardare dei film o giochi da tavolo insieme. Optare per queste opzioni può essere divertente e coinvolgente anche in giornate come questa.

Salerno

Il clima a Salerno è piuttosto piovoso con una forte intensità di pioggia. L'umidità è al momento del 77%, la temperatura media è di 4,95°C, la temperatura minima -0.74°C e la temperatura massima 4.95°C. La velocità del vento è 7,84 km/h e ci sono 71% di nuvolosità in cielo. In base alle condizioni del meteo, oggi si può fare poco a Salerno. A causa della pioggia intensa e dell'alta umidità sarebbe meglio restare al chiuso. La temperatura non è ideale per attività all'aperto quindi è consigliato rimanere a casa o andare in un luogo coperto come un centro commerciale o un museo. Si può anche scegliere di limitarsi a pause all'aria aperta, purché ci si prepari bene con abiti di lana, impermeabili e scarpe antiscivolo.

Benevento

Le condizioni climatiche a Benevento sono piovose. La descrizione è di piogge moderate. L'umidità raggiunge l'71%, la temperatura media è di 6,37°C, la temperatura minima è di 2,11°C e la massima è di 6,39°C. Il vento soffia con una velocità massima di 6,54 km/h e il cielo presenta una copertura nuvolosa all'87%. In base al meteo a Benevento, le condizioni meteorologiche sono piovose e umidità con una velocità media di 6,54 km/h. Le temperature medie sono di 6,37°C e vanno dai 2,11°C come temperatura minima fino a 6,39°C come temperatura massima. La copertura nuvolosa è all'87%. Si consiglia pertanto di svolgere attività all'interno ed evitare spostamenti all'aperto se non strettamente necessario. Attività consigliate in queste condizioni possono essere leggere qualche buon libro o guardare un film accanto ad una tazza di tè caldo.

Paeestum

In questo momento a Paestum sta cadendo una pioggia intensa. L'umidità è al 72%, con una temperatura media di 9,6°C e temperature minime e massime di 3,32°C e 10,23°C rispettivamente. Inoltre il vento soffia con velocità di 9,73 km/h ed il cielo è molto nuvoloso (percentuale di nuvolosità del 98%). In base a questo tempo, oggi a Paestum si potrebbe fare qualcosa di indoor come leggere un bel libro in un luogo caldo e accogliente. Si potrebbero anche creare progetti artistici all'interno di casa, passeggiare con i propri animali domestici al coperto oppure guardare un film in compagnia della famiglia.