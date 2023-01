Che tempo fa oggi a Napoli? La parola agli esperti

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

Nella città di Napoli il clima è pioggia moderata con un'umidità del 45%. La temperatura media è di 12.3°C, con temperatura minima di 7,53°C e max di 12.31°C. La velocità del vento è 8.83km/h e la copertura nuvolosa presente si aggira intorno al 41%. In base a questo meteo nella città di Napoli, il clima è instabile con pioggia moderata, un'umidità del 45% e una temperatura media di 12.3°C. La velocità del vento è 8.83km/h e c'è un copertura nuvolosa del 41%. Quindi consigliamo di evitare attività all'aperto ed escursioni ma potreste usufruire della possibilità di visitare i musei o fare shopping al chiuso.

Avellino

Il clima a Avellino è piovoso, con piogge moderate. L'umidità è del 51%, la temperatura media è di 9.63°C, la minima è di 3.66°C e la massima è di 9.63 °C. La velocità del vento si attesta a 6,19km/h ed il cielo presenta una nuvolosità scarsamente compatta al 56%. Data la situazione meteo a Avellino, oggi ci si può aspettare pioggia moderata, con un'umidità relativa del 51%, una temperatura media di 9.63°C e venti leggeri di 6.19 km/h. Il cielo presenterà una nuvolosità scaricamente compatta al 56%. Considerando queste condizioni metereologiche, sarebbe opportuno sfruttare al meglio la gornata rimanendo all'interno di case e luoghi chiusi. Se non è possibile, potreste prendervi del tempo per godervi dello stupendo paesaggio che il maltempo offre attraverso lunghe passeggiate nella natura o semplicemente perdendosi a guardare fuori dalla finestra.

Caserta

A Caserta il clima è piovoso con pioggia moderata. L'umidità è del 49%. La temperatura media è 11,56°C, con la temperatura minima di 5,83°C e la massima di 11,56°C. La velocità del vento è pari a 5.87 km/h e c'è un 36% di nuvolosità. In base a questo meteo, oggi a Caserta è consigliabile celebrare le attività all'interno. Nonostante la pioggia moderata e l'umidità elevata, la temperatura non è troppo fredda quindi potete dedicarvi ad attività come guardare un film, leggere un libro o fare dei giochi di società in famiglia. Potrete anche cucinare qualcosa di saporito con gli ingredienti più freschi del mercato e preparare un buon tè caldo per riscaldarvi mentre guardate fuori dalla finestra la pioggia insistente e l'umidità camminare fuori dalle mura domestiche.

Salerno

A Salerno c'è una pioggerella moderata. L'umidità è del 65, la temperatura media è di 7.17 gradi, con una minima di 2.07 e una massima di 7.17 gradi. La velocità del vento è di 5.86 km/h ed il cielo è coperto al 99%. In base a questo meteo, oggi a Salerno puoi fare diverse attività all'aperto come una passeggiata veloce, una corsa leggera o delle sessioni di Yoga all'aperto. Tuttavia è consigliabile portare un impermeabile e indossare abiti caldi in modo da stare al caldo ed evitare la pioggia. Se preferisci qualcosa di più indoor, potresti pianificare visite turistiche o leggere un libro con un buon caffè presso un bar riscaldato oppure guardare movie al cinema della tua città!

Benevento

Il clima a Benevento è di pioggia moderata. L'umidità è del 58%, contemperatura media di 9.57C, temperatura minima 2.26C e temperatura massima 9.63C. La velocità del vento è di 7.64km/h e il cielo è nuvoloso al 30%. In base a questo meteo, oggi potresti svolgere attività all'interno o all'aperto che non richiedano una grande esposizione al sole. Per proteggerti dalla pioggia moderata, assicurati di indossare abiti adeguati ed equipaggiamento impermeabile. Potresti anche fare una passeggiata in bicicletta o escursionismo nella zona, con l'accorgimento di portare qualcosa da mettere sopra la testa se dovesse piovere troppo forte. Tieniti al caldo e ascolta le previsioni meteorologiche locali per evitare eventuali cambiamenti nel tempo inattesi.

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un clima di pioggia moderata. L'umidità è del 55%, la temperatura media è 12.24°C, la minima 7.1°C e la massima 12.29°C. La velocità del vento è 8.22 km/h e il cielo è pienamente nuvoloso con una percentuale di nuvolosità del 100%. Oggi a Paestum il clima è di pioggia moderata. L'umidità e alta, con un'altitudine del 55%, e una temperatura media di 12.24°C. La temperatura minima è 7.1°C mentre la massima è 12.29°C. Il vento soffia a 8,22 km/h ed il cielo è pienamente nuvoloso al 100%. Con questo clima è possibile fare attività come andare in palestra o uscire per un giro turistico intorno alla città, purché siate ben coperti con gli indumenti adatti all'occasione.