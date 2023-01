Che tempo farà oggi a Napoli e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Napoli e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi è veramente umido, con una percentuale di nuvolosità del 80%. Ci sarà pioggia moderata durante il giorno. La temperatura media per la città oggi è di 14°C e ha raggiunto una temperatura minima di 13,88°C ed una massima di 14,66°C nel pomeriggio. La velocità del vento in questo momento è 15,16 km/h. Oggi a Napoli sarà una giornata umidissima e nuvolosa, con pioggia moderata durante il giorno. La temperatura massima media raggiunta oggi nella città è stata di 14,66°C e la minima di 13,88°C. In questo momento la velocità del vento è di 15,16 km/h. Quindi oggi sarebbe una buona idea stare all'interno oppure vestirsi in modo adeguato per non prendere freddo se si decide di uscire: indossare maglioni caldi e portarsi dietro un ombrello.

Avellino

A Avellino il tempo è da tempesta, con pioggia di intensità forte. L'umidità è del 92% e la temperatura media si aggira intorno ai 11.94°C, mentre la minima è di 9.94°C e la massima di 12.07°C. Vento moderato con velocità pari a 11.02km/h ed una copertura nuvolosa al 100%. In base a questo meteo, la cosa migliore da fare oggi a Avellino è rimanere al coperto perché la pioggia è di intensità forte. L'umidità è alta e con una temperatura media intorno agli 11.94°C, una minima di 9.94°C e un vento moderato che soffia fino a 11.02km/h, sarebbe meglio optare per attività indoor. Inoltre, l'altissima copertura nuvolosa tende prevedere precipitazioni anche in seguito nella giornata odierna.

Caserta

A Caserta abbiamo un clima di pioggia moderata con un'umidità del 90%. La temperatura media è 13,4°C con una temperatura minima di 11,64°C e una temperatura massima di 13,42°C. La velocità del vento è 11.04 km/h ed il cielo è completamente coperto da nuvole. In base a questo meteo, oggi a Caserta è consigliabile indossare abiti caldi e impermeabili ed evitare di stare all'aperto troppo a lungo. Puoi anche prendere la possibilità per esplorare alcuni luoghi interni come musei, centri commerciali e gallerie d'arte coperte. Puoi approfittare della temperatura piacevole per intraprendere qualche attività all'aria aperta; ad esempio visita un parco vicino, vai in bicicletta o fai un picnic proteggendoti con un ombrello.

Salerno

Il meteo a Salerno è annunciato come una pioggia intensa. Le temperature medie sono di 9,64°C con temperature minime di 7,79°C e massime di 9,82°C. L'umidità attuale è del 97% con una velocità del vento di 9,83 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 100%. In base a questo meteo, le cose che puoi fare oggi a Salerno potrebbero essere attività all'interno, come leggere un libro, guardare un film o ascoltare musica. Potresti anche fare delle attività che non sono totalmente disordinate dal maltempo, come andare in un centro commerciale o in un museo.

Benevento

A Benevento c'è un clima piovoso con pioggia forte e intensa. L'umidità è del 95%, la temperatura media è di 11,65°C, la temperatura minima è di 9,71°C e la temperatura massima è di 11,7°C. La velocità del vento si aggira intorno a 10.18 km/h ed il cielo risulta essere completamente coperto da nubi. In base al meteo di Benevento, oggi sarebbe meglio rimanere in casa. Con pioggia forte e intensa, l'umidità altissima del 95% e un cielo coperto da nubi, non è il giorno migliore per uscire. Quindi se volete restare all'interno la temperatura media di 11,65C renderà lo stare a casa ancora più confortevole. Potete guardare un bel film oppure leggere un bel libro. Se dovete assolutamente uscire ricordatevi sempre di portare con voi l'ombrello!

Paeestum

Il clima a Paestum è di piogge moderate. L'umidità è al 90%, con una temperatura media di 14,37 °C, una temperatura minima di 13,08°C e una massima di 14,53°C. La velocità del vento è 13,15km/h e il cielo è completamente coperto di nuvole. In base a questo meteo, oggi puoi fare attività all'aperto come andare in bicicletta, camminare o prendere una breve passeggiata. Tuttavia, dovresti portare con te un ombrello perché le piogge potrebbero essere moderate durante la giornata. Potresti anche trascorrere del tempo all'interno; puoi guardare un film, ascoltare musica e dedicarti ad attività creative quando fa troppo umido e con un cielo coperto di nuvole.