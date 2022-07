Clizia Incorvaia, la dolorosa separazione da Paolo Ciavarro: l'annuncio in un post

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono - di fatto - separati. La coppia, tanto bella quanto giovane, è stata costretta a farlo per cause di forza maggiore. Vediamo cos'è successo e l'annuncio sui social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. L'ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, in occasione della quarta edizione, e dal quel momento non si sono più separati. Neanche loro potevano credere che all'interno del reality show avrebbero dato vita a una delle store più belle in assoluto. Ma il momento più toccante è stato forse quest'anno, quando i due si sono presentati in studio da Alfonso Signorini per dare a tutti la notizia tanto attesa: Clizia e Paolo avrebbero presto dato alla luce il piccolo Gabriele.

Dopo due anni di unione, infatti, la coppia ha deciso di mettere su famiglia. In realtà Clizia era già mamma della piccola Nina, nata dal suo precedente matrimonio. Ma Gabriele è stata un'immensa gioia per i due ex gieffini, che oggi sono più uniti che mai. Come molto sapranno, Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, dal 2015 al 2019. Il musicista, infatti, accusò la donna di averlo tradito con l'attore Riccardo Scamarcio, ma non c'è mai stata una conferma in merito. Quel che è certo è che dopo la separazione, Clizia ha ritrovato il sorriso grazie al volto di Forum, con il quale presto potrebbe convolare a nozze. Ma adesso i due sono stati messi duramente alla prova dal Covid, che è entrato di nuovo nelle loro vite mandando all'aria i loro progetti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro separati dal Covid: ecco come stanno

Clizia Incorvaia ha fatto sapere a tutti i suoi numerosi follower di essere malata di Covid, tramite alcuni post sui social. La donna ha ammesso che le mancano tanto i suoi fan, e che adesso è costretta a stare a casa, lontana dai suoi figli. Questo lascia intuire chiaramente che Nina e il piccolo Gabriele siano negativi, e per questo sono costretti a stare lontano dalla mamma.

Si tratta della seconda volta per la bellissima Clizia, che aveva contratto il virus già lo scorso dicembre, quando era incinta di Gabriele. Dal momento che la donna ha detto che tornerà presto quando si sarà ripresa, sembra chiaro che Clizia abbia sviluppato i sintomi della malattia. E questa volta anche Paolo sembra essere risultato positivo. L'influencer ha comunque tranquillizzato tutti perché le sue condizioni non sono preoccupanti. Di sicuro nei prossimi giorni ci aggiornerà sul suo stato di salute.

LEGGI ANCHE>>> Ilaria D'Amico torna in TV. E spunta una voce clamorosa su Massimiliano Allegri: "Loro due..."