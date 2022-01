Silvio Berlusconi innamorato di due "donne": ecco chi gli hanno fatto perdere doppiamente la testa, una è del Sud

Sembra che gli piaccia molto Gilda. Gilda, invece, sembra felice tra le braccia dell'ex presidente del Consiglio. Sogna di diventare presidente della repubblica. Sarebbe il culmine, l'apice di una carriera e di una vita incredibili. Silvio Berlusconi, imprenditore, presidente di successo del Milan, politico e più volte presidente del Consiglio. Ma soprattutto ha cambiato il modo di vivere, il modo di pensare degli italiani. Ora lo vediamo nella nuova compagnia.

Silvio Berlusconi, la storia d'Italia

Nel 1975 fonda la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società multimediale Mediaset. Nell'ottobre del 1993 entra in politica e dopo pochi mesi fonda il partito di centrodestra Forza Italia. Per tre volte è stato Primo Ministro. Da presidente del Milan ha vinto praticamente tutto. In Italia e in Europa.

Certo, nella sua vita ci sono anche molte vicissitudini giudiziarie. In alcuni di essi è stato addirittura condannato. Ma ha ottenuto l'assoluzione totale da molti. Molte sono le ombre sulla sua strada: dalla P2 alla mafia.

Insomma, Silvio Berlusconi ha segnato la vita politica italiana dalla metà degli anni Novanta con il tipico atteggiamento che definisce Berlusconi. Supportato, persino idolatrato dai suoi seguaci. È entrato nell'immaginario collettivo italiano. Prima con la televisione commerciale, poi con la cura dell'economia e degli affari. E, ovviamente, scontri con la magistratura.

Ha anche suscitato un forte antiliberazionismo da parte degli oppositori, che hanno ripetutamente sottolineato il conflitto di interessi, accusandolo di approvare leggi ad personam. Negli ultimi anni scandali (di cui però è stato assolto in tribunale). Con presunte feste con modelle e ballerine. Ovviamente ricorderai il personaggio di Ruby.

Chissà se dovrebbe fare altre "cene eleganti", magari al Quirinale, o se porterà con sé anche Gilda, con la quale è stato da poco immortalato. L'ex capo del governo si è infatti mostrato con orgoglio in affettuosa compagnia durante lo scorso Natale. Gilda gli piace molto. Gilda, invece, sembra essere felice tra le braccia dell'ex presidente del Consiglio. Inoltre, è un simbolo di potere. Almeno in luoghi remoti. Sì, perché stiamo parlando di un bellissimo cane di origine cinese. La razza "shitzu", che significa "cane-leone", era infatti spesso associata agli imperatori asiatici, e soprattutto ai cinesi. Non potrebbe essere questo un segno del destino?

Chi è Marta Fascina… Che festa per Silvio Berlusconi! FOTO

Marta Fascina è la sostituta di Forza Italia, che ha rubato il cuore a Silvio Berlusconi. Calabrese, 31 anni, è stato spesso paparazzato accompagnato dal Cavaliere di 84 anni. Sembrerebbe che la nuova fiamma dell'ex presidente del Consiglio sia ben diversa dalla precedente: Franceska Pascale, con la quale il rapporto si è interrotto nel 2020. In effetti, Marta Fascina ha un temperamento remissivo, fedele e molto sobrio. E sul suo profilo Instagram ci sono solo post su Silvio Berlusconi.

Ecco chi è Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi

Marta Fascina, 31 anni, viene dalla Calabria. Poco si sa di lei a causa del suo comportamento distintamente discreto. È laureata in lettere e iscritta al partito politico Forza Italia. In particolare, la nuova fiamma di Silvio Berlusconi è segretario della Quarta Commissione Difesa. Sul suo feed Instagram, a differenza dell'ex Cavaliere, Marta Fascina pubblica solo post dedicati a Silvio Berlusconi e raramente viene vista lontana dalla sua dolce metà.

Silvio Berlusconi, la rottura con Francesca Pascale

Nel complesso, Silvio Berlusconi ha avuto due matrimoni. La prima con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, dalla quale ha avuto i figli Marina e Pier Silvio. E l'altro con Veronica Lario: la relazione che ha dato origine a Barbara, Eleonora e Luigi. Dopo il suo ultimo divorzio, Cavaliere ha avuto una lunga relazione sentimentale con Francesca Pascale, ed è stato sostituito poco dopo la rottura il 5 marzo 2020 da una calabrese, 31 anni.

Tuttavia, in un'intervista a Novella 2000, prima che “l'ex presidente del Consiglio e Francesca Pascale si separassero, quest'ultima commentava le voci su un supplente, Forza Italia. Si diceva infatti che tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi esistesse già uno stretto legame, che continuava alle spalle di Pascale.

“Marta Fascina? Dico solo che è stata messa accanto al mio presidente da Licia Ronzulli. Ronzulli ha come assistente Marta Fascina e lui ha scelto di metterla accanto a Berlusconi e quindi vive e dorme ad Arcore”.

Non tutto era “insolito per Silvio, che lavora sempre e che ha sempre avuto i suoi collaboratori in casa. Silvio dorme sempre con me, nella casa dove abito, a pochi chilometri di distanza con i nostri cani”, continuava la vecchia fiamma. Il dubbio però è sorto, come ha osservato Francesca Pascale: "Se scopro che c'è qualcosa di reale in questa storia, tra me e il presidente tutto finirà". I timori furono presto confermati e la storia con Silvio Berlusconi si incrinò.

Silvio Berlusconi: il primo avvistamento con Marta Fascina

Il primo avvistamento della nuova coppia di Silvio Berlusconi e Marta Fascina è stato in Sardegna la scorsa estate. Entrambi hanno camminato fianco a fianco lungo il molo di Villa Certosa: la tenuta di campagna del Cavaliere. Al momento delle riprese dovevano provare Seven, il nuovo yacht di 60 metri di Ennio Doris, uno degli amici più cari di Berlusconi e fondatore del Mediolanum.

Lui indossa una polo e un maglione blu, lei un bel vestito a balze, con i capelli raccolti e un odore di "acqua e sapone". La coppia sembrava calma e rilassata con l'intenzione di godersi la vacanza.

Gli auguri sui social da Marta Fascina all'ex Premier

Ora con gli auguri sui social dalla fidanzata a Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno. Questa è una dedica speciale: una foto congiunta che Marta Fascina pubblica su Instagram. "Buon compleanno, amore mio", scrive la ragazza, allegando un filo di cuori rossi.