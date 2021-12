Katia Ricciarelli dice addio a Pippo Baudo: chi è l'uomo misterioso con cui convolerà a nozze

Katia Ricciarelli è ormai non solo una donna con un meraviglioso percorso artistico alle spalle, ma anche una delle protagoniste indiscusse nella Casa più spiata d'Italia. La sua esperienza al "Grande Fratello Vip" sta infatti facendo emergere un lato sconosciuto di Ricciarelli: "Giorno dopo giorno questa persona che è molto intelligente e colta mi ha conquistata. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della mia vita e io non ho detto niente", ha rivelato la soprano nel reality.

Dopo una prima fase in cui la grande cantante ha mostrato la sua debolezza, c'è stata una svolta: la Ricciarelli ha confermato di aver conosciuto questo misterioso uomo in Puglia. Quella che segue è la storia specifica. "Non è sicuramente passione, ma è molto più alta, grazie al periodo che ho vissuto qui dentro ho capito un sacco di cose. Mi fa paura adesso dire che resterò sola, io so che questa persona c'è e questo mi fa stare serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e spero di non sbagliare ancora. Abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita".

"Sono stanca e voglio sposarmi con il vestito bianco": sono queste le toccanti parole con cui Katia ha deciso di svelare il suo possibile matrimonio dopo la fine dell'avventura del "Grande Fratello Vip 6", e ne ha annunciato la notizia nella Casa nei giorni scorsi. Un annuncio che ha lasciato increduli tutti i concorrenti del reality così come il pubblico fuori dalle mura di Cinecittà. Tutto è iniziato quando Ricciarelli ha confessato a Carmen Russo e Soleil Sorge che quando lascerà il Gf Vip, ha intenzione di sposarsi.

Naturalmente a quel punto è scoppiato il gossip, e i più esperti hanno subito cominciato a cercare di capire chi fosse la nuova fiamma di Katia. Dopo il suo grande amore con Pippo Baudo, ricorderete che, purtroppo, il matrimonio è naufragato e non si era più fidanzata ufficialmente. Fu attraverso questo discorso che raccontò quanto sia stato difficile per lei affrontare la solitudine, che ha commosso l'Italia intera.

La persona fortunata è un uomo che l'ha corteggiata giorno dopo giorno. Katia ha raccontato tutto questo con parole commoventi: "Mi chiede di stare con lui per il resto della mia vita, mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai".

Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati

Il matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è durato diciotto anni. Anche a livello professionale i due sono stati una coppia straordinaria. Fino a quando non è arrivata la notizia della rottura, il popolo italiano ha seguito con entusiasmo la loro storia. Sono passati molti anni, ma alcune persone si chiedono ancora oggi perché abbiano deciso di separarsi. La cantante veneta ha spiegato cosa è andato storto nel loro rapporto in un'intervista di qualche tempo fa al "Quotidiano Nazionale".

Quando si sono sposati, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno dato vita a tanti progetti e sogni nel mondo della vita privata e del lavoro. Poi improvvisamente le cose sono cambiate. La soprano ha voluto chiarire la sua posizione nell'intervista, dichiarando: "Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto...".

Si vociferava addirittura che il conduttore siciliano l'avesse tradita, ma la coppia non ha né smentito né confermato questa ipotesi. Fu in quel momento che Ricciarelli rivelò che il vero motivo della separazione dipende solo dalle differenze caratteriali. Entrambi due caratteri troppo orgogliosi. Nel tempo, questo ha portato a delle tensioni tra i due. Ma c'è anche un'altra ragione che ha portato alla rottura. Pippo e Katia non hanno mai avuto figli, ma il forte desiderio della cantante di averli ha innescato in lei un senso di frustrazione. Nello stesso periodo, inoltre, Baudo fu licenziato dalla Rai a causa di un forte contenzioso con la produzione, cosa che ovviamente non aiutò a riconciliare la soprano e Baudo.