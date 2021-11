Caterina Balivo mostra sui social il suo servizio di piatti: la cifra è pazzesca

La bella Caterina Balivo nelle ultime ore ha mostrato a tutti la sua casa e si è soffermata sul servizio di piatti in porcellana. Si tratta di un set molto speciale, che si è rivelato molto costoso. La conduttrice originaria di Napoli oggi è uno dei personaggi più famosi della televisione e la sua carriera dura infatti da diversi anni, procedendo senza intoppi. La sua carriera inizia grazie a un concorso di bellezza, Miss Italia. Era il 1999 e Balivo si classificò come Miss Amarea Moda Mare Campania: al concorso si posizionò terza. Quell'edizione la vinse Manila Nazzaro, oggi impegnata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante l'amarezza per il terzo posto in classifica, Caterina Balivo è andata avanti e la sua sconfitta le ha comunque permesso di entrare ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Già l'anno successivo lavorava come valletta al fianco dell'amato Fabrizio Frizzi, scomparso nel marzo 2018 a causa di una malattia. In seguito la sua fama è aumentata notevolmente quando è diventata una presentatrice televisiva.

I suoi programmi più famosi sono "Detto Fatto", che ha diretto per diversi anni e "Vieni da me", a cui purtroppo ha lavorato per poco tempo. In una recente intervista, infatti, ha rivelato di aver lasciato lo show per trascorrere più tempo con la sua famiglia durante la pandemia. Da più di dieci anni, infatti, la showgirl partenopea è legata all'imprenditore Guido Maria Brera. La coppia ha due figli, Guido Alberto e Cora.

Ritornando agli scatti delle sua casa pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram, Balivo ha mostrato un set di piatti molto raffinato, firmato Hermes. Ogni singolo piatto costa circa 200 euro, questo vuol dire che il set completo arriva a circa tremila. Un prezzo davvero costosissimo e senza dubbio esagerato per qualcuno, ma sicuramente la conduttrice ha buon gusto ed è libera di spendere i suoi soldi come meglio crede. Non è insolito, infatti, che i vip spendano cifre incredibili per oggetti di uso quotidiano.