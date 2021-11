Case a 1 euro, parte l'iniziativa nel Borgo delle Fontane: tutto quello che c'è da sapere

Si allunga sempre di più la lista dei comuni che consentono di acquistare casa a 1 euro in Sicilia. Molti bei borghi siciliani hanno deciso di mettere in vendita le loro proprietà a un prezzo simbolico, per rilanciare il loro centro storico e far girare l'economia. Ora è la volta di Leonforte, in provincia di Enna, conosciuto come il paese dell'acqua e delle fontane.

Quella delle case da 1 euro a Leonforte è un'occasione assolutamente da non perdere, perfetta per chi cerca uno stile di vita più tranquillo, lontano dalla folla e dal clamore della città. Dal punto di vista culturale, questa cittadina ha molto da offrire, dalle architetture religiose agli antichi castelli, dai meravigliosi giardini agli incantevoli paesaggi.

Lo scopo della vendita degli immobili al prezzo simbolico di 1 euro è innanzitutto la valorizzazione del centro storico con la ristrutturazione dei suoi edifici. In questo modo si contrasta il fenomeno dell'abbandono dei piccoli centri e si riqualificano le abitazioni: inoltre è un'ottima occasione per rilanciare l'economia locale.

Gli acquirenti, infatti, si impegnano a ristrutturare la casa per 1 euro, rendendola abitabile e fruibile. Acquistare casa in Sicilia, grazie a questo tipo di progetto, è diventato più facile: molti stranieri, da tutto il mondo, hanno deciso di farlo, cambiando totalmente il loro stile di vita. Il sito ufficiale del Comune di Leonforte ha pubblicato il bando delle case a 1 euro. L'amministrazione ha provveduto a mettere online tutta la documentazione necessaria per acquisire la disponibilità alla vendita da parte dei proprietari di vecchi immobili del centro storico. La manifesta disponibilità ha validità triennale.