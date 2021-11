Roberto Mancini in visita al San Carlo: "E' il teatro più bello del mondo"

Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana, in visita a Napoli. Tra pochi giorni ci sarà la sfida contro la Svizzera che sarà decisiva per l'accesso ai gironi dei Mondiali 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino," il tecnico della nazionale campione d'Europa è stato tra gli ospiti della terza edizione di Edit (fiera di design editoriale e d'autore) al Teatro San Carlo e ha chiacchierato con alcuni tecnici del palcoscenico.

Poi Mancini, ex campione di Sampdoria e Lazio, ha visitato i laboratori di sartoria con il direttore generale Emanuela Spedaliere e il direttore Giusi Giustino. Queste le sue parole: "Ogni volta che sono a Napoli vengo a visitare il teatro più bello del mondo", ha detto il Ct, che ha posato per una foto al pianoforte. Roberto ama molto Napoli, viene spesso in città anche perché qui ha tanti amici e il suo sarto è napoletano.

L'allenatore della Nazionale negli ultimi giorni ha partecipato anche all'asta di Christie's a Capodimonte, organizzata nella Real fabbrica di porcellane, per raccogliere fondi per l'istituto Caselli che ha sede nel bosco. La designer di fama internazionale Patricia Urquiola ha collaborato con i maestri e gli studenti realizzando il prototipo del progetto Hybrida.

I pezzi sono stati messi all'asta e il ricavato sarà utilizzato per il restauro del giardino didattico. Mancini era in compagnia della moglie e degli amici napoletani Gian Andrea Silvestri con la moglie Maria Giovanna. Il tecnico azzurro ha acquistato uno dei pezzi messi all'asta, contribuendo così a finanziare il progetto a favore dei ragazzi napoletani.