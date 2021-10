Alberto Matano, finalmente presenta la fidanzata: la foto

Alberto Matano ha cenato con una donna misteriosa che potrebbe essere, secondo molti, la sua fidanzata. Il conduttore Rai è molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo da tempo che il suo cuore è impegnato, ma nessuno riesce a capire con chi. Ci sono diverse donne il cui nome è legato a lui. Ma troppo spesso si tratta di errori grossolani. Il giornalista si circonda di donne, da spettacolo e non, anche come amiche, ingannevoli le indagini. E se pensavamo che l'estate potesse portare qualche scoop, non è stato così. Dalla Sicilia, i suoi racconti lo ritraevano sempre solo.

Alberto Matano non vuole assolutamente rivelare chi è l'amore della sua vita. Ma ha chiarito di essere impegnato: “Non sono single. Trovo spazio per nipoti in crescita, per genitori a Catanzaro, per la mia vita sentimentale. Sono andato molto vicino ad avere un figlio, ho due fratelli che mi hanno dato tre fantastici nipoti che hanno riempito questo vuoto”. Insomma, nonostante il suo cuore sia impegnato con lui sembra che la conduttrice non sia disposta a fare il passo successivo e creare una famiglia. Le sue attenzioni, quindi, sono per lo più concentrate sulla sua carriera.

E Alberto Matano ha fatto molta strada in Rai. Lo abbiamo conosciuto come il ritratto a mezzo busto del Tg 1, dove ha condotto molte edizioni speciali del governo: la nascita del governo Monti, il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'attentato a Charlie Hebdo, il l'attacco a Nizza e le cerimonie di apertura. Expo 2015 Poi è stato autore e conduttore di I'm innocent, un programma che intervistava persone ingiustamente arrestate e studiava il loro processo e le ragioni di questi errori giudiziari. Lo spettacolo è stato un successo, così il giornalista ha deciso di scrivere un libro per esplorare le storie più amate: Innocenti - Vite segnate dall'ingiustizia.

Infine approda a La Vita in Diretta, di cui è ancora oggi padrone di casa. Nonostante siano stati accusati da Lorella Cuccarini, sua ex conduttrice, di maschilismo, tutti gli altri colleghi della RAI si sono uniti per prendere le sue difese. Alberto Matano è molto amato dai suoi colleghi, che riempiono anche i suoi social di complimenti e commenti affettuosi. Ma mai prima aveva pubblicato storie di una cena romantica con una donna. Questo è quello che è successo qualche giorno fa. La conduttrice ha mostrato, stranamente, ai suoi follower, la donna che era al suo fianco.

È raro vedere Alberto Matano con donne che non siano sue colleghe e amiche. Di colui che gli ha rubato il cuore, nessuna traccia. Ma l'ultima pubblicazione è diversa. La protagonista non fa parte del mondo dello spettacolo, e questo ha subito allarmato i suoi follower, da sempre curiosi della sua vita privata. Questa è Paola Diana, una famosa imprenditrice che seleziona maggiordomi, super tate, chef privati ​​e servi multitasking. Nello scatto mostrato dalla famosa conduttrice Rai, appare felice in sua compagnia. Ha finalmente deciso di presentare la sua ragazza ai fan?