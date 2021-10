Silvia Salemi, da Sanremo a Star in the star: cosa fa oggi

Silvia Salemi è stata una delle grandi protagoniste di "Star in the star", dove ha interpretato Lady Gaga, ma tutti la ricordano anche per la sua fortunata partecipazione al Festival di Sanremo. Una grande avventura ricca di emozioni quella che ha fatto la cantante siciliana nel programma condotto da Ilary Blasy, che l'ha portata al gran finale e allo svelamento della sua identità. La sua voce ha conquistato la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, che l'ha premiata nonostante non abbia capito chi si nascondesse sotto i vistosi vestiti di Lady Gaga.

La passione di Silvia per la musica è sempre stata viva e ha continuato a coltivarla anche dopo Sanremo. L'artista, originaria di Palazzolo Acreide, nel siracusano, ha poi proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo diventando speaker radiofonica e opinionista. Oggi è mamma di Ludovica e Sofia, due splendide ragazze nate dalla storia d'amore con il marito Gian Marco Innocenti, che ha sposato nel 2004.

Per dedicarsi alle sue splendide figlie, Silvia ha fatto una scelta difficile ma sentita, ossia quella di prendersi un lunga pausa dal lavoro per poterle crescere e non perdere un attimo del loro percorso di crescita. Non si è mai pentita di questa decisione. Tutt'altro. Ha sempre dichiarato di essere pronta a sparire per altri dieci anni per amore delle sue bambine.

La cantante, che nel tempo ha conservato una voce straordinaria, ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo nel 1997, nel 1998, 1999 e 2003. Tuttavia, la sua canzone di maggior successo è stata "A casa di Luca" nel 1997, con la quale ha raggiunto la quarta posizione della classifica finale oltre ad ottenere un ottimo riscontro radiofonico.

Il ritorno in televisione di Silvia Salemi è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori di Rai1 in occasione della sua partecipazione a "Ora o mai più", dove ha cercato di sfruttare una seconda possibilità per emergere e per ricostruire la sua carriera musicale. La stessa scelta è avvenuta per "Star in the star", dove ha scelto di interpretare Lady Gaga. "Lei è il mio irraggiungibile alter ego", ha rivelato a Ilary Blasi.

Le varie interpretazioni della star hollywoodiana, condotte nelle cinque puntate, hanno incantato il pubblico, la giuria e il fan club. Nessuno, a parte Marcella Bella alla fine della puntata, ha saputo riconoscere la sua splendida voce ed è anche per questo che il suo personaggio ha attirato la curiosità e l'attenzione di tutti.