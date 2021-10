Elezioni Napoli 2021, le proiezioni: Manfredi sindaco al primo turno

Gaetano Manfredi avanti a Catello Maresca nei primi exit poll e nelle proiezioni delle elezioni comunali di Napoli, l'affluenza definitiva è del 47,19%. Manfredi va verso la vittoria al primo turno, distaccando gli altri candidati Maresca e Clemente. Il magistrato in congedo Catello Maresca, secondo quanto riporta Fanpage, ha telefonato al candidato di centrosinistra, l'ex rettore e professore universitario Gaetano Manfredi congratulandosi con lui per la sua vittoria e per la sua elezione a sindaco di Napoli al primo turno.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha così commentato i primi risultati: "Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli", quando a Napoli erano scrutinate solo 27 sezioni su 884, con Manfredi al 65,1%. "E' la vittoria della concretezza". In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge il 62,4% negli uffici comunali di Napoli, seguito da Catello Maresca ( centrodestra) con il 19,2%. Seguono Antonio Bassolino (10,9%) e Alessandra Clemente (5,8%).

Così come in altre città italiane, anche a Napoli le comunali hanno registrato una bassa affluenza per il primo turno: si è recato alle urne il 47,19% degli aventi diritto; cinque anni fa, il 54,12% degli elettori ha partecipato al primo turno. Nel 2011, sempre al primo turno, l'affluenza è stata del 60,33%. Nel 2006 si è recato alle urne il 66,64% dei napoletani.