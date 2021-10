Diletta Leotta e Can Yaman, perché si sono lasciati: il clamoroso retroscena dietro l'addio

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman continua a far discutere. Da settimane nel mirino del gossip c'è il misterioso motivo della loro inaspettata rottura. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica, paparazzo ed esperto di cronaca rosa, tra l'attore turco e la conduttrice siciliana non ci sarebbe mai stato nulla di vero se non un accordo per ottenere ulteriore celebrità nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, col trascorrere del tempo, tra i due sarebbe scattato davvero del tenero, portando entrambi a instaurare una vera e propria relazione. Tra le star ci sarebbero state anche relazioni intime, stando a quanto riportato e confermato da alcune persone di servizio che lavoravano negli hotel dove la coppia ha avuto modo di soggiornare nei mesi scorsi.

Attualmente tra loro i rapporti sarebbero molto tesi: a confermarlo è la stessa Diletta Leotta ai microfoni di "Verissimo" che ha rivelato "siamo lontani". Secondo Rosica i due avrebbero litigato a tal punto da concludere il contratto prima del previsto e sarebbe stata la conduttrice di Dazn a prendere la brusca decisione di interrompere i rapporti.

"E' stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l'atteggiamento di Can Yaman. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un un po' eccessivo, e per questo il suo migliore amico e guardia del corpo, oltre che tuttofare, gli è vicino per prendersi cura di lui", dice Alessandro Rosica.

Per quanto riguarda le lacrime di commozione versate da Leotta nel salotto di Silvia Toffanin Rosica ha così dichiarato: "E' falsa". Sottolineando che sia Diletta che Can avrebbero tratto diversi vantaggi da questo rapporto come sponsor, popolarità e nuovi progetti di lavoro. Resta solo un'ipotesi. La giornalista catanese nell'ultima intervista in tv ha mostrato il suo malcontento per chi accusava lei e Can Yaman di aver costruito tutto.