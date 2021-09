Tra Raffaella Fico e Piero Neri si intromette l’ex di lui: “l'ha presa in giro”

Raffaella Fico è entrata nel Grande Fratello Vip fidanzata e innamorata (anche se Alfonso Signorini aveva dichiarato tutt'altro), parlando di "un mese e mezzo" di relazione con un certo Piero Neri.

"Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri" - ha dichiarato Alfonso Signorini ai microfoni di Casa Chi - "Un ragazzo molto facoltoso di Forte dei Marmi, è una storia d'amore che va avanti da più di un mese. Perché ha detto di essere single? Perché forse pensava che dicendolo avrebbe avuto maggiori possibilità di entrare in quella Casa. Come single, forse vieni scoperto perché puoi stabilire relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma non importa. ”

Alla luce dei fatti, però, è emersa una donna, Valentina, che ha dichiarato di essere l'ex fidanzata di Piero Neri. La sua storia, raccontata al settimanale Chi, ha però messo in dubbio il rapporto tra Raffaella Fico e l'imprenditore, visto che quest'ultimo avrebbe cercato di riconquistare Valentina fino a metà agosto, quando il rapporto tra lui e la gieffina era già durato. per un paio di settimane.

“Vi ho contattato perché dopo la puntata di GF Vip della scorsa settimana vorrei chiarire una faccenda che riguardava una persona a me molto vicina: il mio ex ragazzo, Piero Neri. Dice di essere innamorato di questa Raffaella Fico, quando invece fino a un mese e mezzo fa scriveva e ascoltava con me e mi sussurrava parole importanti. Siamo stati insieme tre anni, dal 2016 al 2019. Poi ci abbiamo riprovato. A novembre 2020 torniamo insieme. Ci siamo lasciati di nuovo a febbraio 2021, ma quest'estate Piero si è fatto vivo di nuovo. È stato un amore immenso, unico, avevamo pensato di sposarci e avere dei figli”.

E ancora:

“Questo agosto è tornato vivo, mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare Ferragosto, con un successivo invito a Saint-Tropez per la fine del mese. Voleva stare con me, ma da parte mia la sensazione era finita. In effetti, non sono andato lì in vacanza, anche se lui continuava a insistere che avrebbe fatto qualsiasi cosa perché voleva riconquistarmi. Quando Raffaella Fico ha detto di essere fidanzata da un mese e mezzo? Ho pensato due cose: un mese e mezzo fa erano i primi di agosto. Questa ragazza o lei è stata palesemente presa in giro o entrambi stanno mentendo. Secondo me mi ama sempre. Direi a Raffaella Fico di aprire gli occhi, di stare attenta. Per valutare bene la persona che hai di fronte. ”

La relazione tra Raffaella e Piero è nata subito dopo la rottura con Valentina o durante? Mistero.