Fabrizio Corona attacca Gianmaria Antinolfi e lancia uno scoop sulla fidanzata

Durante una chiacchierata con Alex Belli, Gianmaria Antinolfi ha confessato di voler andare a letto con Sophie Codegoni (lo ha fatto in modo un po' più colorito). Dopo aver sentito queste frasi è intervenuto Fabrizio Corona, che ha avuto un flirt con l'ex tronista . L'ex re dei paparazzi si è scagliato contro il gieffino napoletano e poi ha fatto una rivelazione sullo staff che segue i suoi social.

"Questo povero ragazzo gestito da 2 falliti che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I due falliti che stanno tenendo il suo profilo Instagram su di lei hanno anche deseguito la sua ragazza a sua insaputa e l'hanno anche insultata. Devi sapere come fare questo lavoro.

Nel profilo social di Antinolfi non ci sono molti riferimenti culturali. E francamente dubito che tu abbia letto dei libri. Quello che ho potuto vedere invece è quella mania spasmodica e ossessiva di ostentazione, quella voglia patologica di apparire, di essere in linea a tutti i costi con gli standard richiesti a chi non ha niente da dire: foto di moda, belle ragazze, finto campanilismo, Coelho- stile frasucce, ville, barche, marche e quant'altro. - ha concluso Fabrizio Corona - Questa è la sottocultura che personaggi come questi portano in scena davanti a milioni di italiani, felice te ".

Poco fa la fidanzata di Gianmaria Antinolfi ha confermato le parole di Fabrizio Corona. Sembra infatti che chi gestisce il profilo di gieffino abbia davvero bloccato la sua ragazza.