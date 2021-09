Luisa Ranieri e Luca Zingaretti insieme sul set? "Lei non può affiancare Montalbano"

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie dello spettacolo più amate dal pubblico dei telespettatori. Il loro successo non è solo consacrato a livello sentimentale, ma anche professionale. Luisa Ranieri di recente è riuscita ad interpretare brillantemente ruoli di donne forti e coraggiose, prima fra tutte Lolita Lobosco. Luca Zingaretti, invece, lo conosciamo e apprezziamo tutti per la sua parte da protagonista nella fiction "Il Commissario Montalbano". Tutti sperano prima o poi di rivederli insieme sul set.

In effetti non sarebbe la prima volta che Luisa Ranieri e Luca Zingaretti reciterebbero nella stessa fiction: già nella miniserie Rai del 2014 "Il giudice meschino", la coppia ha debuttato fianco a fianco nei ruoli di Alberto Lenzi (interpretato da Luca Zingaretti), Pubblico Ministero presso la procura di Reggio Calabria, e Marina (Luisa Ranieri), il maresciallo dei carabinieri con cui Lenzi intrattiene una relazione segreta.

Ad esprimersi sulla possibilità di rivederli insieme sul piccolo schermo è Platinette, che al settimanale "DiPiù Tv" ha dichiarato: "La possibilità di vederli lavorare insieme è improbabile", "almeno in una fiction poliziesca". Mauro Coruzzi (Platinette) dice dunque la sua smorzando gli entusiasmi del pubblico da casa e aggiunge: "Montalbano ha bisogno di comprimari intorno, e non di essere affiancato da una stella come Luisa Ranieri".

Platinette ha ragione? E' un dato di fatto che l'attrice partenopea sia sulla cresta dell'onda: di recente con "Le indagini di Lolita Lobosco" è stata acclamata dal pubblico facendo il pieno di ascolti. E presto la rivedremo nella seconda stagione. A ricordarlo è la stessa Platinette: "è stato dato il via libera alla seconda stagione di Lolita Lobosco" e sicuramente l'arrivo delle nuove puntate sarà accolto con grande gioia dai telespettatori.