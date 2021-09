Miriam Leone, che romantica: si sposa in segreto, lontano dal mondo

Le nozze tra Miriam Leone e Paolo Carullo, l'uomo oscuro e misterioso che ha stregato Miss Italia 2008, sarebbe molto imminente. la storia d'amore è piuttosto difficile data la proverbiale privacy della coppia. Di Paolo, un uomo per nulla avvezzo ai riflettori mediatici, tanto meno ai social (non ha nemmeno un profilo), non sappiamo nemmeno quanti anni abbia esattamente. Tuttavia, il gossip è riuscito a scoprire qualcosa sull'enigmatico compagno dell'attrice 36enne. Ma prima torniamo al tema del matrimonio, la cui celebrazione sembra ormai questione di giorni.

A lanciare lo scoop è stato il giornalista Giuseppe Candela. La firma di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, con un tweet, ha annunciato di aver appreso da voci provenienti dalla Sicilia (patria sia di Leone che di Carullo) che la coppia sarebbe prossima a celebrare il loro matrimonio in gran segreto, molto presto. " Negli ultimi giorni si parla di un imminente matrimonio " segreto " della bella Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono ": questo è il twitter che Candela ha diffuso su Twitter.

D'altronde non è la prima volta che l'attrice e Carullo parlano di fiori d'arancio. Più di un anno fa, il settimanale Chi Magazine lasciava intendere che Miriam stava per sposarsi. In quel frangente è stata la stessa Leone a smentire , con ironia, spiegando, in uno dei rari interventi in cui citava il fidanzato, che al dito "non vedeva ancora l'anello. Forse adesso è arrivato il brillocco e i festeggiamenti si avvicinano davvero. Non resta che aspettare.

Misterioso, oscuro, bello e sfuggente: questo è il 'profilo' di Paolo Carullo di cui si sa poco o nulla. Il sito di Donna Pop, però, è riuscito a carpire alcune informazioni sull'uomo, spiegando che è siciliano, originario di Caltagirone (Catania), e che si è trasferito a Milano per studiare all'Università Cattaneo. Si è laureato nel 2006, in Economia e Finanza. Oggi è attivo come musicista, performer e nel campo dell'imprenditoria. Non si sa altro, se non che fece perdere la testa al bel Leone.