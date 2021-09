Gianni Morandi in vacanza al Sud con la moglie Anna: "Bellissima giornata a Mondello"

Anche Gianni Morandi questa estate 2021 ha scelto il Sud per qualche giorno di vacanza. E come ormai da tradizione, lo racconta lui stesso ai fan attraverso i social. Su Instagram e Facebook il cantante ha postato una foto che lo ritrae a pochi passi dalla spiaggia con viso sorridente e abbronzato. "Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare…", scrive baciato dal sole di Palermo Gianni Morandi.

Dietro di lui si intravede l'antico stabilimento. La foto è stata scattata dalla sua amata moglie, Anna. Tantissimi i fan che hanno tentato di incontrarlo e rubargli un selfie. Non è la prima volta che il cantante bolognese sceglie la Sicilia per godersi un po' di relax. Esattamente un anno fa Gianni Morandi esaltò il capoluogo siciliano con queste parole: "Com'è bella la Zisa...Palermo è una città splendida. Vengo qui da più di cinquant'anni ma non avevo mai visitato uno dei suoi gioielli, il Castello della Zisa, costruito dagli arabi novecento anni fa. Una delle tante meraviglie di questa città...".

Reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, Morandi è stato protagonista di un simpatico siparietto durante la kermesse cinematografica. In una delle scene cult del suo film da Oscar "Parasite", Bong Joon-ho aveva inserito la canzone "In ginocchio da te". Quando il regista coreano, presidente di giuria a Venezia 78, era sbarcato al Lido, aveva espresso il suo più intimo desiderio: "Vorrei incontrare Gianni Morandi". E così è stato. I due si sono conosciuti alla Mostra del Cinema e il cantante ha documentato il momento con una foto divertente e virale in cui Bong Joon-ho si inginocchia accanto a lui.

Insieme allo scatto sui social, Morandi ha scritto: "Finalmente ho incontrato il grande regista coreano Bong Joon-ho. E' stato così gentile che si è inginocchiato e ha accennato 'In ginocchio da te'. Mi sono emozionato". Il regista coreano ha incontrato il cantante al Lido dove è arrivato sul red carpet per accompagnare il documentario "Ennio" di Giuseppe Tornatore.

Tutto è iniziato a Cannes nel 2019, quando Bong Joon-ho aveva vinto la Palma d'oro e aveva lanciato la richiesta di voler conoscere Morandi. Un appello che ha rilanciato quest'anno, spiegando: "Mio padre era un grande fan della canzone italiana anni Sessanta e di Morandi, per questo ho inserito la canzone 'In ginocchio da te' nel mio film 'Parasite'. Mio padre è morto l'anno scorso e io, che non ho mai conosciuto Morandi, vorrei tanto farlo".