Antonio Cassano è impazzito? "Immobile è scarso, Ribery alla Salernitana una figura di m..."

Antonio Cassano contro tutti. Durante il BoboTv, l'ex attaccante di Roma, Inter e Real Madrid si è soffermato su vari temi, senza risparmiare nessuno. Ecco gli argomenti principali:

SU RIBERY - " Dobbiamo fermarci con dignità, senza cifre di m.... Qualcuno manipola quello che dico, e quello che ho detto l'altra volta posso dirlo altre volte. Non ho attaccato Ribery, è un campione assoluto e non ho capito perché ha scelto di andare in un club che lotta per la serie B. È un super campione, ma non ho capito la sua scelta. Punto".

SULLA PROPRIETA'-"Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha davvero paura e si vede. E quando gli dai la palla lui non la vuole, lo avverto che sono stato un ex giocatore, sembra stracotto.