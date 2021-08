Albano e Madonna si incontrano in segreto: la richiesta di lei

Albano è stata l'ultima sorpresa del compleanno di Madonna che ha deciso di andare in Puglia per quella che è stata a tutti gli effetti una settimana ricca di eventi. Insieme a Ciccone, il suo fidanzato Ahlamalik Williams, i suoi figli e tutti i suoi più stretti collaboratori e ballerini sono arrivati ​​in Puglia, compresi due ex volti di Amici di Maria De Filippi.

Dopo aver realizzato video con alcune canzoni di Claudio Villa in sottofondo e aver cantato Bella Ciao insieme ad un gruppo di musicisti pugliesi, Madonna ha incontrato anche Albano che ha cantato Felicità e Caruso di Lucio Dalla. Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origine italiana. Alla fine della mia esibizione, tutti sono corsi a farsi fotografare con me, a chiedere un autografo... E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore. Ho cantato Felicità, una canzone che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare la sua canzone preferita: Caruso, di Lucio Dalla. E ho davvero dato il massimo. ”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

E da Madonna, Albano, passerà presto a Milly Carlucci: è stato infatti confermato che anche lui farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Questo per la cantante di Cellino San Marco è il secondo programma insieme a Carlucci dopo Il Cantante Mascherato a cui ha partecipato come Leone.