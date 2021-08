Simona Ventura in lutto: “Ti ricorderò felice”

Sono giorni di dolore per Simona Ventura a causa di un lutto che l'ha colpita. Questa è l'imprenditrice milanese Sabrina Boldrocchi, una sua carissima amica. La donna di 51 anni era in vacanza in Sardegna, a Porto Rotondo. Era malata da tempo e la sua malattia è improvvisamente peggiorata per cause sconosciute. Boldrocchi era famoso nel settore della moda ed era conosciuto anche nell'industria dello spettacolo.

Nella bacheca del suo profilo facebook c'è un continuo susseguirsi di messaggi di cordoglio da parte di chi l'ha conosciuta personalmente, o anche virtualmente.

Appena appresa la notizia, la conduttrice le ha dedicato messaggi affettuosi attraverso il suo profilo Instagram. Attraverso i messaggi di Simona si può anche capire che le circostanze della scomparsa di Sabrina Boldrocchi sono ancora più tristi perché, purtroppo, tutto è avvenuto a ridosso del compleanno dell'imprenditore.

Ciao Sabri, sempre così... Bella e solare. Grazie per avermi prestato attenzione, per essermi stato vicino e per rallegrare la tua voglia di vivere. Vorrei aver festeggiato il tuo compleanno oggi e non aver ricevuto questa terribile notizia. Ma non smetto di sorridere pensando a te, proprio come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi.

Inoltre Simona, evidentemente addolorata dal lutto, ha cercato di ricordare l'amica ("guerriera" come la chiamava) nei momenti più felici: "Così ti ricorderò sempre, non certo quando avrò raccolto la tua delusione o la tua dolore”.In uno degli scatti compare anche il fidanzato di Simona e futuro marito, Giovanni Terzi.