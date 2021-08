Papa Francesco torna al Sud: "Vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica"

Papa Francesco torna al Sud. Il Santo Padre ha espresso "il vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica" che chiuderà il Congresso Eucaristico Nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 settembre 2022: lo ha confermato lo stesso Papa Francesco all'arcivescovo di Matera-Irsina, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ricevuto in udienza privata in Vaticano.

"Papa Francesco - ha spiegato l'arcidiocesi di Matera a Repubblica - è già stato invitato al Congresso Eucaristico del 2022 dai vescovi lucani in occasione dell'anno in cui Matera è passata a Capitale Europea della Cultura, nel 2019". Con Monsignor Caiazzo il Papa "non ha escluso la possibilità di visitare alcuni luoghi significativi" nell'arcidiocesi di Matera.

La visita di Papa Francesco a Matera avverrà trent'anni dopo quella di Giovanni Paolo II. Non è ancora pronto il programma del Congresso Eucaristico Nazionale del 2022: vi lavorano un Comitato diocesano e una Commissione nazionale che si riuniranno per la seconda volta a Roma il 13 e 14 settembre prossimo.

"Sono lieto di apprendere che il Papa visiterà la nostra città nel mese di settembre del prossimo anno. Certi di interpretare i sentimenti di tutti i concittadini, l'abbraccio di Matera al Santo Padre non può che essere intenso e carico di significato: la semplicità della vita e l'autenticità dell'ospitalità hanno permeato intere generazioni". Così il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a proposito dell'annunciata visita del Pontefice.

"Matera, che nella sua storia ha accolto culture, popoli e religioni diverse, e proprio in un momento in cui gli eventi internazionali mostrano quanto non si possa essere indifferenti alle sorti dell'umanità in ogni latitudine, vuole trarre ulteriore forza dall'arrivo del Papa per adottare forme di accoglienza che vadano oltre l'emergenza, e che siano invece struttura e consapevolezza diffusa nella comunità. Con l'arrivo di Papa Francesco, Matera - prosegue il sindaco - potrà nuovamente lanciare un messaggio di solidarietà al resto del mondo, in occasione di un incontro sinodale, le celebrazioni eucaristiche per il 30° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II in Basilicata, che assume valenza di politica internazionale".