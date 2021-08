Chiara Ferragni sbarca a Capri, ma l'outfit scelto fa infuriare i fan: i commenti sui social

Dopo una lunga vacanza prima in Puglia e poi in Sardegna, i Ferragnez si stanno godendo le loro vacanze a bordo di uno splendido yacht che da poco ha attraccato nel Golfo di Napoli per la gioia di tutti i fan. "Siamo salpati ieri dalla Sardegna - ha raccontato Chiara Ferragni su Instagram - e abbiamo viaggiato tutta la notte verso la Costiera Amalfitana. Passeremo qualche giorno in Costiera Amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi".

Un tuffo ad Ischia, uno spaghetto al pomodoro e una serata a Capri, momenti tutti immortalati come sempre sui social sia di Chiara che di Fedez. La foto sull'outfit del giorno è imperdibile, ma quella scelta per la serata caprese non è piaciuta a tutti i suoi followers.

L'imprenditrice digitale è dunque pronta ad incantare l'isola azzurra, ma la scelta del "reggiseno" ha fatto molto discutere, generando non poche polemiche. Qualcuno ha scherzato sul fatto che le coppe "sembrano le presine per la cucina", oppure "Ho un set di sottobicchieri uguali". Sicuramente, però, la Ferragni come sempre sa far parlare di sé e questo outfit diventerà senza dubbio di tendenza.

Tra i vari commenti, tuttavia, non manca chi ha apprezzato l'outfit dell'influencer milanese. "Sembri Madonna, anni 80!", scrive un utente. Ma quanto costa il reggiseno della Ferragni che ha fatto così discutere? Si parla di una cifra di 692 euro. Il modello "marie spiral" non è ancora disponibile sul mercato ma è possibile già preordinarlo.