Albano distrugge Romina. Lei distrutta: “Colpa di Loredana, ecco che ha fatto”

Nuova avventura per Albano Carrisi, che condurrà la notte della Tarante, festa popolare che si tiene ogni anno in Puglia. Di solito, il cantante sceglie al suo fianco una donna a lui cara e tutti si aspettavano di vedere Romina Power. Ma la ex moglie non sarà presente.

Una notizia che ha sorpreso tutti gli amanti della coppia, tornata a cantare insieme sui palchi più famosi solo da pochi anni, ma che sembrava di nuovo inseparabile. Infatti, al suo posto, i cantanti de Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Dal punto di vista lavorativo, Albano Carrisi ha subito, recentemente, una delusione che non ha tenuto nascosto ai suoi fans: è stato, infatti, cacciato dalla giuria del programma "The Voice Senior" condotto da Antonella Clerici.

L'esperienza del programma, infatti, aveva deciso di farla insieme a Jasmine, la figlia piccola di casa avuta con Loredana Lecciso, per permetterle di entrare nel mondo del "piccolo schermo".

Da non dimenticare, però, che la Donna con cui Albano ha condiviso palchi e onori, è la sua ex moglie, Romina Power. Dopo il divorzio, per anni, Romina ha vissuto in America, dove ha cercato la sua primogenita, Ylenia, scomparsa tragicamente.

Successivamente, da qualche anno, è rientrata in Italia prendendo possesso di una casa proprio nella tenuta pugliese dove Albano, intanto, si è ricreato una nuova vita insieme a Loredana Lecciso, personaggio televisivo, ex giornalista e showgirl italiana.

Questo "triangolo amoroso" ha sicuramente acceso la curiosità degli italiani ma, non ha spento la speranza di molti nel ritorno di fiamma tra Albano e Romina, considerata la coppia più amata della musica nazionale.

Ma Albano, ha esclamato più volte di essere innamorato di Loredana Lecciso, anche se non ha mai deciso di mettere un anello al dito di lei e afferma: " Con Romina Power posso solo condividere un palco. È stata lei a decidere di divorziare, dandomi un immenso dolore, e adesso è troppo tardi per tornare indietro".

Se per un attimo sembrava che, sul lavoro, le cose tra i due andassero alla grande, adesso sembra che Albano abbia ripensamenti sul condividere un concerto insieme alla sua ex moglie, come ha dimostrato la scelta del cantante di non averla al suo fianco durante la notte della Taranta.