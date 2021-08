La cultura italiana piange la morte di Claudia Grimaz

Una voce definita da tutti sublime, un carattere gentile e squisito, una persona straordinaria, un maestro corretto e colto e un'artista a tutto tondo capace di conquistare attenzione e successo non solo entro i confini del suo Friuli, ma anche in tutta Italia e all'estero . Giovedì 12 agosto è morta Claudia Grimaz. L'attrice e cantante aveva solo 51 anni e da due anni era alle prese con un tumore che alla fine l'ha sconfitta.

I progetti ai quali ha preso parte e le associazioni culturali con le quali ha collaborato nel corso della sua splendida carriera sono davvero incalcolabili. .

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1989, quando a 19 anni recitava come attrice. La recitazione, soprattutto a livello teatrale che non ha mai abbandonato, anche quando ha iniziato a dedicarsi a quella che era la sua più grande passione, la musica e il canto.

Nel 2004 si diploma al conservatorio "Tomadini" di Udine, sotto gli insegnamenti di Cristina Mantese. Diventa anche insegnante di canto presso il Liceo di Musica "Percoto" di Udine.

Ha lavorato in molti progetti musicali e con la sua meravigliosa voce da soprano ha inciso canzoni e album per etichette discografiche di successo come Tactus e Dynamic.

Dagli anni '90 in poi è stata molto coinvolta in numerosi spettacoli, tra teatro e musica, legati al recupero delle tradizioni, oltre che all'impegno civile.

Sono in tanti a piangere la morte di Claudia Grimaz. Da semplici fan, che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla, a colleghi e associazioni che hanno collaborato con la cantante.

La Brigata Big Band Garibaldi, ha scritto:

Siamo vicini al dolore della famiglia e degli amici del #CoroPopolaredellaResistenza per la perdita di una grande donna, regista Claudia Grimaz e compagna di un viaggio di vita ed esperienze di grande valore umano e profondità culturale. Grazie per quello che abbiamo condiviso. Bella Ciao, Claudia, da tutta la Brigata Big Band Garibaldi.

L'Associazione Anpi di Udine, scrive:

Il Coordinamento Donne dell'Anpi di Udine, insieme a tutto il Comitato Provinciale dell'Anpi di Udine, partecipa commosso per il dolore dei familiari per la scomparsa della cara Claudia Grimaz. È un'artista straordinaria e impegnata che si è costantemente distinta per l'antifascismo e l'impegno nella difesa della Costituzione italiana, portando alti valori di uguaglianza, libertà e pace. Una donna di incredibile dolcezza ma di grande determinazione; una donna di enorme modestia che non si è mai vantata dei suoi successi. È stato un onore incontrarla e percorrere insieme un pezzo di strada e, d'ora in poi, ogni volta che canteremo Bella ciao, ci verrà in mente il suo sorriso contagioso e i suoi occhi vispi. Bella Ciao cara Caia!