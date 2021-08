Dal trionfo di Tokyo al Sud: l'atleta olimpica Vanessa Ferrari in vacanza a Sorrento

La campionessa olimpica Vanessa Ferrari dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sceglie di fare tappa in Campania, dove ha deciso di trascorrere qualche giorno di meritata vacanza in totale relax. "Sono una ginnasta semplice, vedo un paesaggio e taaac…", così scrive Vanessa sul suo profilo ufficiale Instagram, in un post in cui sfoggia tutto il suo talento in una verticale perfetta su uno scoglio della spiaggia di Sorrento.

Vanessa Ferrari è reduce da un mitico successo olimpico per l'Italia, dove ha riscritto la storia della nazionale italiana ai giochi sportivi. La splendida italiana ha conquistato l'argento a corpo libero con una straordinaria performance coronata da eleganza e gestualità da brividi, accompagnata dalle note di "Con te partirò" di Andrea Bocelli. Dopo il quarto posto sia a Londra 2012 che a Rio 2016, Ferrari ha battuto sul corpo libero l'atleta americana Carey: grazie alla sua grazia e la sua potenza, l'Italia ha conquistato la prima medaglia d'argento individuale nella ginnastica.

La ginnasta italiana è nata a Orzinuovi, in provincia di Brescia, il 10 novembre 1990. Nella sua brillante carriera è stata campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (all'età di trent'anni). Con il suo spettacolare traguardo, è stata la prima italiana ad essere incoronata campionessa del mondo di ginnastica artistica. A livello nazionale detiene 22 titoli (7 nel concorso generale) ai campionati assoluti, il primo dei quali vinto nel 2004, e 11 scudetti vinti con la squadra di Brixia nel Campionato di Serie A1. Dal 2009 gareggia per il Gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, forza armata in cui ricopre il grado di Primo Caporal Maggiore.