Lite tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo: c'entra davvero Anna Tatangelo?

L'amicizia tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, secondo alcune indiscrezioni, di recente avrebbe subito qualche intoppo. Come riportato dal settimanale "Chi", i rapporti tra i due cantanti partenopei si sarebbero incrinati a causa di una "presentazione di troppo". Nel magazine diretto da Alfonso Signorini si racconta che l'amicizia si sarebbe raffreddata da quando Nino ha presentato a Gigi il rapper napoletano Livio Cori, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo dopo la separazione con D'Alessio.

Nel frattempo, anche se questi rumors non sono stati ancora confermati dagli interessati, Gigi D'Alessio in questi ultimi giorni è al centro del gossip per la sua vita sentimentale e l'annuncio dell'arrivo del suo quinto figlio avuto con Denise Esposito, nuova compagna del cantautore 26 anni più giovane di lui. Anna Tatangelo, di contro, è stata sorpresa in dolci effusioni con Livio Cori, fotografato con lei durante una romantica vacanza in Puglia.

La cantante di Sora pare stia vivendo un momento davvero felice con la sua nuova fiamma. Già nei mesi scorsi, quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul suo rapporto sentimentale con Livio Cori, fu la stessa Anna a chiarire di essere finalmente libera di rifarsi una vita, sottolineando che il rapper partenopeo l'aveva conosciuto proprio grazie al suo ex: "Conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l'altro sta lavorando al mio disco quindi questa ca**ate inventate di sana pianta del 'Gigi le ha presentato Livio ecc' risparmiatevele", ha scritto sui social Tatangelo.

Per quanto riguarda la gravidanza di Denise Esposito, l'ex di Gigi D'Alessio sarebbe stata l'ultima a sapere del lieto annuncio, e ciò l'avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l'ha colpita nell'animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse addirittura su una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto.