De Luca stregato da Jennifer Lopez in visita a Capri: "La considero patrimonio dell'umanità"

In occasione della presentazione del Festival Internazionale di Capri "Il canto delle sirene", un commento di Vincenzo De Luca è diventato subito virale, come accaduto per la minaccia del lanciafiamme durante la prima ondata della pandemia. Il governatore della Campania, commentando le vacanze dei vip tra le meraviglie della regione, ha fatto un apprezzamento sulla bellissima J-Lo. La cantante e attrice ha visitato alcune perle campane proprio lo scorso fine settimana con il suo compagno ritrovato, Ben Affleck.

La celebre cantante, insieme alla sua dolce metà, si è concessa un piacevole soggiorno tra l'isola di Capri e la Costiera amalfitana a bordo del suo lussuoso yacht "Valerie" dal valore complessivo di 110 milioni di euro. Ma Jennifer Lopez è solo una delle tante celebrità internazionali che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze in Campania: da Sting a Heidi Klum, da Katy Perry e il compagno Orlando Bloom al calciatore inglese David Beckham, la lista degli avvistamenti delle star si fa sempre più lunga.

"Ieri è arrivato il segretario delle Nazioni Unite per una visita privata a Ravello, nessuno lo sa e non abbiamo voluto disturbarlo. A Capri abbiamo avuto belle presenze dal punto di vista dei siti del patrimonio dell'umanità: c'era Jennifer Lopez, che io considero parte del patrimonio dell'umanità, con il suo compagno (Ben Affleck, ndr) dal mio punto di vista meno interessante", queste le parole di De Luca che hanno fatto subito il giro del web. Non mancheranno sicuramente nuovi meme sul governatore campano.