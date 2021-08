Eleonora Brigliadori shock sui vaccini: “Sarete colonizzati da Satana, vi uccideranno con impulsi 5G”

Le dichiarazioni assurde dell'attrice sui vaccini.

“Basta vaccinazioni e tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire le persone, che devono tornare a pensare liberamente. La maschera non ti protegge da nulla, ma manda in cortocircuito le tue sinapsi. Non pensi bene da quando ti sei vestito. Ti stanno uccidendo. Sono qui per cercare di salvarti. Ogni uomo deve decidere cosa fare della sua vita¨.

Così dice Eleonora Brigliadori.

Ci sono, fortunatamente, centinaia di vip favorevoli al vaccino e che spingono tutti i loro sostenitori a difendersi dal Covid facendosi vaccinare. Purtroppo c'è anche chi si è detto contrario e ha diffuso notizie stravaganti come Enrico Montesano. Quello che ha detto il comico, però, è nulla rispetto alle dichiarazioni di Eleonora Brigliadori. Giornalisti abruzzesi hanno fermato l'attrice per farle registrare uno spot sul vaccino contro il Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona giusta e ha iniziato a dire cose davvero pesanti: ¨Il Covid ha ucciso migliaia di vite e il vaccino è l'unica soluzione che noi devono proteggere noi e soprattutto coloro che ci circondano. Più scienza e meno sciocchezze che sembra uscire da un episodio di American Horror Story