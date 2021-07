Notizia Bomba: J-Lo e Ben Affleck sbarcano a Napoli. Ecco dove si trovano ora

Lo yacht “Valerie” che ha ospitato la cantante e attrice Jennifer Lopez e l'attore e produttore Ben Affleck, nel clamoroso flashback che sta facendo impazzire i giornali di gossip quest'estate, è a Napoli. Secondo Fanpage.it, dopo Capri e Anacapri e una visita a Positano, questa mattina il grande battello da 110 milioni di euro è partito verso la città partenopea e dalle 10 di questa mattina è ormeggiato nello specchio d'acqua del Golfo di Napoli, chiusa tra il promontorio di Posillipo e Castel dell'Ovo, presso il Lungomare di via Caracciolo e la spiaggia pubblica napoletana, il cosiddetto ¨lido Mappatella¨.

C'è ovviamente la massima riservatezza su ciò che le due star di Hollywood possono o non possono fare. La ¨Valerie¨ che batte bandiera caraibica (St Vincent & Grenadines) potrebbe semplicemente fare rifornimento e ripartire oppure i due potrebbero scendere con un tender e approfittare di una vacanza napoletana e concludere così queste giornate in Campania in grande stile. ¨Bennifer¨, come erano già soprannominati all'epoca della loro precedente relazione, nella prima metà degli anni 2000, è arrivato a Capri nei giorni scorsi a bordo dello yacht di lusso Valerie: la barca di 85 metri, costata 110 milioni di euro, con Spa , piscina, eliporto a bordo. Lo yacht è dotato di 9 cabine dotate di ogni tipo di comfort, che possono ospitare un totale di 17 persone. La coppia ha stregato l'Isola Azzurra con le sue passeggiate per le vie dello shopping dove è consentito fare selfie ai numerosissimi fan. Poco dopo, le due star americane si sono dirette a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per un'altra giornata di relax.