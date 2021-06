Koulibaly cuore d’oro: per il suo compleanno “regala” una nave piena di ambulanze

Ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in modo assolutamente originale e soprattutto in linea con la sua anima solidale. Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese abituato ad aiutare i bambini di strada ai semafori, che regala loro giubbotti e magliette, e che a capodanno ha regalato cinquecento euro a un senzatetto davanti a un supermercato a Napoli, domenica scorsa ha mandato una nave dal porto di Napoli diretto in Senegal con forniture mediche: due ambulanze, cucciolate, camici ospedalieri, mascherine.

È in vacanza nel suo “lui Africa” e nei giorni scorsi ha visitato diverse associazioni, soprattutto quelle che si occupano di bambini svantaggiati. Le storie che ha postato su Instagram lo ritraggono sempre in compagnia dei ragazzini, con i quali gioca anche a calcio o si cimenta con loro in piccoli lavoretti.

Cuore d’oro Koulibaly ha così dato ulteriore aiuto ai suoi connazionali, e questa volta è stata data priorità all’emergenza sanitaria. Nel giorno del suo compleanno, il Napoli ha dedicato un tweet al suo difensore. Il senegalese è al centro del mercato azzurro, infatti il suo futuro non è ancora stato deciso. Il giocatore in Italia dal 2014 sembra essere il più sospettato di lasciare la Campania, ma l’ultima parola non è stata ancora detta.

De Laurentiis infatti non ha intenzione di svendere il suo fuoriclasse ed è disposto ad ascoltare solo proposte faraoniche. Nel frattempo, Koulibaly può godersi questi giorni speciali, coccolato dalla famiglia e dall’amore dei tifosi. Lui senza mai dimenticare gli “ultimi”.