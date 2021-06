L'associazione no profit italiana istituita da Sting per aiutare i ristoratori italiani porta il nome di una delle canzoni più belle e famose dei Police, "Every Breath You Take"







Sting ha molto a cuore il nostro Paese. Il celebre cantante britannico e sua moglie Trudie Styler di recente hanno infatti trascorso diversi mesi nella loro casa in Toscana, e ora hanno annunciato di voler istituire un fondo per aiutare ristoranti, bar e strutture di accoglienza in Italia colpiti pesantemente dalla pandemia da Covid-19.

L’ex frontman dei Police e la sua consorte Trudie Styler hanno rivelato la bella notizia sui propri account Instagram in occasione dell’ultima tappa della Win Race 2021, corsa ciclistica di 160 chilometri che si è svolta tra San Marino e la tenuta agricola di Sting “Il Palagio” di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove la famiglia ha accolto i 20 ciclisti d’élite per un pranzo all’aperto.

Dopo il rinfresco, Sting e Trudie hanno poi annunciato il loro ammirevole progetto: “Questo giro è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova onlus italiana, la Fondazione Every Breath“. La fondazione porta dunque il nome di una delle canzoni più belle e famose dei Police, “Every Breath You Take”, che ha come obiettivo quello di sostenere chi è stato più colpito dalla crisi in questo ultimo anno.

Come spiega Sting: “Every Breath Foundation sosterrà l’industria dell’ospitalità – bar, caffè, ristoranti – che hanno lottato per tenere aperte le porte a causa della pandemia”. Finora ancora non sono stati svelati tutti i particolari del progetto, ma presto avremo sicuramente qualche notizia in più: “Condivideremo di più sulla fondazione nei prossimi giorni”, hanno scritto i coniugi. Non è la prima volta che Sting dimostra il suo amore per il Bel Paese: oltre a istituire l’associazione no profit, lo scorso anno il cantante ha inviato un tenero messaggio di conforto dedicando all’Italia una bellissima canzone.