“Dobbiamo darvi una splendida notizia”: Albano e Romina fanno impazzire i fan

Albano e Romina Power saranno presto nonni e daranno il benvenuto al loro terzo nipote. L’annuncio è stato dato dalla rivista Gente, che ha rivelato che il terzo figlio dell’ex coppia di cantanti, Cristel Carrisi, è… di nuovo incinta! Il settimanale ha anche aggiunto che il bambino nascerà all’inizio dell’autunno.

Dopo Kay, tre anni, e Cassia, quasi due di lei, Cristel avrà un altro bambino, frutto dell’amore per il marito Davor Luksic, di origini croate. Per la giovane conduttrice, cantante e stilista si tratta dunque del terzo erede.

D’altra parte, dopo la nascita di Cassia, Cristel aveva detto che non aveva intenzione di fermarla poiché il desiderio di allargare ulteriormente la sua famiglia era rimasto molto vivo in lei e nel suo sposo. Detto, fatto: ora c’è una terza cicogna in volo. Il matrimonio tra la figlia di Albano e Luksic è avvenuto nel 2016.

Successivamente la conduttrice è andata a vivere in Croazia, dove il marito è attivo con una sua realtà imprenditoriale. Dall’unione di Albano e Romina, sposatisi il 26 luglio 1970, sono nati quattro figli: Ylenia (1970-1993 – morte presunta), Yari Marco (1973), Cristel (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987)). La primogenita Ylenia è scomparsa nel nulla il 1 gennaio 1994.

Di lei si sono perse le tracce e non si è più saputo nulla. Il caso è ancora oggi avvolto nel mistero. C’è chi crede che Ylenia possa essere viva e chi è certo che sia morta. Romina non ha mai deposto le braccia e ancora non smette di sperare.

Albano, dopo aver chiuso il matrimonio con la cantante americana (con Romina è rimasto in ottimi rapporti, tanto che, ad oggi, continua a duettare con lei sul palco), tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei due mille ha conosciuto e conosciuto Loredana Lecciso, con la quale è andato a vivere nel 2001 e dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr., detto Bido (2002). Attualmente Loredana e Carrisi vivono in Puglia.