Rai Fiction, Blanca 2 e Imma Tataranni 3 hanno qualcosa in comune: il dettaglio evidente

Rai Fiction, Blanca 2 e Imma Tataranni 3, entrambe molto seguite, hanno un elemento in comune che non è sfuggito ai fan: ecco di cosa si tratta

Con Rai Fiction si indicano tutti i prodotti di finzione che raggiungono il primo canale della televisione di Stato. Alcuni di essi sono rapidi nel nascere e morire, altri invece riescono a catturare l'attenzione dei telespettatori per anni. È il caso del longevo Don Matteo che anche con l'addio di Terence Hill ha continuato ad andare avanti o di Che Dio ci aiuti che - malgrado qualche scricchiolio dovuto alla quasi totale assenza di Elena Sofia Ricci nell'ultima stagione, ha proseguito ad interessare il pubblico. Accanto a questi prodotti, ve ne sono altri relativamente più recenti, ma con un grosso potenziale.

Uno di questi è Blanca, il cui personaggio principale è interpretato dall'abilissima Maria Chiara Giannetta. Senza scendere troppo nel dettaglio della storia, la trama è quella di una giovane poliziotta cieca che risolve diversi casi, ma non riesce invece a venire a capo del mistero della propria vita. Inoltre, a livello sentimentale, la donna è tra due fuochi: quello del 'cuoco' Nanni Busalla (Pierpaolo Spollon) e dell'ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno).

Sempre tra due fuochi è anche Imma Tataranni (cui presta corpo e voce la meravigliosa Vanessa Scalera). Il sostituto procuratore, infatti, sembrerebbe avere il cuore diviso un po' a metà tra suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) e il suo collega Calogiuri (Alessio Lapice). Eppure non è questa la somiglianza tra i due personaggi di Rai Fiction (che per il resto differiscono molto, dato che la Tataranni, ad esempio, ha un che di duro e grottesco che Blanca non presenta). Ieri sera è apparso un elemento che, tuttavia, le unisce. Un dettaglio evidente.

Rai Fiction, cosa unisce Blanca e Imma Tataranni? Il particolare non passa inosservato

Rai Fiction sembra aver ingaggiato un nuovo protagonista per quanto riguarda i propri prodotti audiovisivi, come fa notare anche il profilo Twitter @Cinguetterai. Si tratta di un attore che non nasce affatto come tale, ma che è 'comparso' sia in Blanca che in Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Chi è? Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Infatti, in una delle puntate della serie ambientata a Matera, la moglie di Pietro parla ad una foto del politico e giurista italiano all'interno del suo ufficio, come se fosse l'unico in grado di aiutarla, e pronuncia la frase: "Predichiamo nel deserto, Presidente".

La prima puntata di Blanca 2 vede sul finale ancora una volta la presenza di Mattarella che fa un ringraziamento particolare al personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta, per il suo aver risolto un caso superando in maniera determinata qualche limite che inevitabilmente potrebbe comportare la sua condizione. La risposta della poliziotta è un semplice: "Grazie a te, Presidente". E voi? Avevate notato questo dettaglio in comune tra le due sceneggiature targate Rai Fiction?

LEGGI ANCHE: Napoli, treno della Circumvesuviana inagibile per colpa di un branco di teppisti: "Guardate come l'hanno ridotto"