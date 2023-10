Zoo, donna lancia del cibo all'orango: quello che succede poco dopo è inaspettato (e comico)

Allo zoo, una donna ha lanciato del cibo (che sembra verdura) in direzione di un orango. Pochi istanti dopo che la scimmia l'ha afferrato, è successo qualcosa di totalmente inaspettato.

L'essere umano condivide molto con le scimmie. Non è un caso che l'orango tango, nella lingua locale della Malesia, sia chiamato "uomo delle foreste". Questa specie di primate è originaria proprio del sud-est asiatico e gran parte degli esemplari in cattività si trovano tra Malesia e Indonesia. La somiglianza con gli esseri umani è piuttosto accentuata, non solo nell'aspetto ma anche in alcune abitudini. Sono, infatti, tra gli animali le cui femmine accudiscono più a lungo i loro figli: spesso impiegano anche a otto anni per insegnare loro a sopravvivere nella giungla.

La cattiva notizia è che gli oranghi sono a forte rischio di estinzione. I motivi sono quelli noti: il loro habitat naturale sta venendo lentamente distrutto da diboscamento, a cui si unisce la caccia illegale. La buona notizia è che il problema è sempre più sentito a livello mondiale e sono nati numerosi luoghi sicuri per la loro salvaguardia, come parchi nazionali e santuari. Inoltre varie centinaia di esemplari vivono negli zoo e ciò contribuisce ad aumentare la loro popolazione a livello mondiale. Due esemplari di orango sono i protagonisti di un video diventato virale nelle ultime ore.

L'orango raccoglie il cibo, poi da dietro arriva una brutta sorpresa

Il video è stato pubblicato dalla pagina 'Barstool Sports', sito fondato dall'imprenditore Dave Portnoy. In uno zoo come tanti, si vedono due esemplari di orango su una sorta di palafitta. Nella zona riservata al pubblico, una donna (quasi sicuramente dipendente dello zoo) getta quello che sembra un casco di insalata in direzione dei primati. Uno dei due lo afferra con scioltezza, ma pochi istanti dopo è vittima di una spinta tanto subdola quanto efficace: un altro orango, sbucato dal nulla, lo fa - letteralmente - cadere giù per almeno due metri.

L'autore della spinta, subito dopo, guarda verso il basso per capire in che condizioni fosse il suo simile. Per fortuna, l'erba ha attutito la caduta e l'esemplare di orango spinto giù non sembra essersi fatto davvero del male. Una cosa è certa: lo spintone è stato tanto inaspettato e subdolo quanto comica. Vedere una scimmia volare letteralmente gambe all'aria fa sempre ridere. Purtroppo o per fortuna. La buona notizia è che l'orango tutto sommato sta bene ed è riuscito a riprendersi da quella caduta oggettivamente clamorosa. Scene simili - ne siamo certi - si ripetono anche nelle foreste: sarà capitato un numero imprecisato di volte che un orango abbia spinto giù da un albero un suo simile. Forse era geloso del fatto che la dipendente dello zoo non gli avesse dato un po' di insalata?

