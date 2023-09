Cesenatico, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Per antipasto, tre primi, quattro secondi, vino, acqua e caffè abbiamo speso..."

Quattro persone sono andate in un ristorante di Cesenatico e hanno pubblicato uno scontrino: ecco la spesa per aver mangiato un antipasto, tre primi, quattro secondi, vino, acqua e caffè

Cesenatico, una pittoresca località costiera situata sulla Riviera Romagnola dell'Italia, è una destinazione che offre un'ampia varietà di attrazioni culinarie per soddisfare i palati più esigenti. Questa affascinante città marittima è famosa per la sua cucina tradizionale romagnola, che combina sapori freschi e autentici con l'innovazione culinaria. Uno dei piatti più celebri qui è il "pesce azzurro", cioè quello del Mar Adriatico. Questo comprende sgombri, sardine, acciughe e altre specie, spesso preparate alla griglia o fritte in una pastella leggera. Si tratta di un must per chi visita la città, e i ristoranti lungo il porto offrono una varietà di piatti del genere.

La piadina romagnola è un altro tesoro culinario di Cesenatico. Questo sottile e morbido pane tondo è farcito con una varietà di ingredienti come prosciutto, formaggio, rucola e pomodori. È una scelta perfetta per un pranzo veloce sulla spiaggia o un antipasto leggero in un ristorante locale. Ma anche i piatti a base di pasta sono una parte essenziale della cucina romagnola. La città di quest'articolo ad esempio è famosa per la sua produzione di pasta fresca fatta a mano, come tagliatelle, strozzapreti e cappelletti. Questi vengono spesso conditi con sughi a base di carne, funghi o pesce, creando un'esplosione di sapori in ogni boccone.

Il "brodetto di pesce" è una zuppa di pesce tradizionale della regione, preparata con una varietà di frutti di mare, pomodori, aglio e prezzemolo. Tale cibo saporito è spesso accompagnato da fette di pane tostato, spesso strofinate con aglio, per un tocco di gusto in più. Anche la tradizione dolciaria di Cesenatico offre una vasta gamma di dolci, tra cui "ciambelle", "sfrappole" e "tiramisù". Inoltre, il gelato artigianale è ampiamente disponibile e offre una piacevole rinfrescata durante le calde giornate estive. Infine, per quanto riguarda le bevande, il posto fornisce una selezione di vini locali e cocktail rinfrescanti, perfetti da gustare mentre si guarda il tramonto sul mare Adriatico. Ma che costi ci sono per mangiare qui i prodotti tipici?

Cesenatico, lo scontrino per quattro persone al ristorante di pesce: "Ecco quanto si spende"

Cesenatico è una destinazione culinaria straordinaria che celebra la cucina tradizionale romagnola e i suoi sapori autentici. Dai piatti a base di pesce fresco alla piadina, dalla pasta fatta a mano alle specialità dolci, questa città costiera offre una varietà di delizie culinarie che soddisfano tutti i gusti. Visitare la zona significa immergersi nella cultura gastronomica locale e godere di una vera esperienza culinaria italiana. Ma a che prezzo? Come sempre, dipende dal locale.

Ad esempio, su Facebook uno scontrino per una cena di pesce per quattro persone segna 145 euro. Nello specifico, la ricevuta è per due porzioni di tagliolini allo scoglio, tre fritture di calamari e gamberetti, un antipasto freddo misto, un piatto di strozzapreti porcini e vongole, una grigliata mista, una bottiglia di vino della casa, due di acqua e tre caffè. Offerti, invece, il limoncello e la crema di limoncello. A persona, la spesa è stata dunque di 36,25 euro.

