Firenze, va al ristorante a mangiare pesce e pubblica lo scontrino: "Per del cibo divino abbiamo speso..."

Firenze, vanno in due a mangiare pesce e mostrano sui social lo scontrino: ecco qual è stata la loro spesa

Firenze, situata nel cuore della Toscana, è una città rinomata non solo per la sua straordinaria arte e architettura, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. Le attrazioni culinarie del posto sono un aspetto fondamentale dell'esperienza di visitare questa città affascinante. La cucina qui è conosciuta per la sua semplicità, autenticità e uso di ingredienti di alta qualità. Iconica è la Bistecca alla Fiorentina: si tratta di una succulenta bistecca di manzo, spesso servita al sangue e cotta alla griglia con un minimo di condimenti. È una vera delizia per gli amanti della carne.

La Ribollita, una zuppa rustica a base di pane raffermo, cavolo nero, fagioli cannellini e altri ortaggi è un comfort food tradizionale della Toscana. La Pappa al Pomodoro è un'altra zuppa tipica, preparata con pane toscano, pomodori maturi, basilico e olio d'oliva. È semplice ma deliziosa. Lo stesso dicarsi per i crostini, fette di pane toscano croccante condite con fegatini di pollo, pomodoro, olive nere o altri ingredienti. I pici sono invece una pasta toscana simile agli spaghetti, spesso servita con sughi a base di carne o tartufo. Firenze è famosa anche per i suoi vini prelibati, tra cui il Chianti, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano.

La Toscana, inoltre, è uno dei principali produttori di olio d'oliva extra vergine in Italia. L'olio toscano è noto per il suo gusto fruttato e la sua alta qualità. E ancora a Firenze si possono gustare una varietà di formaggi toscani, tra cui il pecorino, il parmigiano-reggiano e il ricotta fresca, dal momento che la città è piena di ristoranti tradizionali che servono autentici piatti locali. Ma se invece si volesse mangiare del pesce? Esistono ristoranti anche per quello, solo che i costi diventano leggermente più alti.

Firenze, mangiano pesce in due e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso"

Firenze è una destinazione culinaria di prima classe che offre una vasta gamma di piatti tradizionali della Toscana e prodotti locali di alta qualità. Mentre si visita questa splendida città, ci si può dedicare a esplorare la sua cucina autentica, sia nei ristoranti che nei mercati, per vivere appieno l'esperienza gastronomica fiorentina, ma per coloro i quali non possono rinunciare a del buon pesce vi sono valide alternative. Quanto costano?

Ebbene, su Facebook è spuntato uno scontrino che dimostra come in due, per una bottiglia d'acqua, una di vino, una tartare di gamberi, una porzione di spaghetti cacio e pepe, una porzione di calamari alla diavola, una millefoglie, un creme caramel e una bavarese la spesa sia stata di 139 euro, ovvero di 69,5 euro a persona.

