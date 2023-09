Molise, vanno all'osteria e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende a Isernia per mangiare piatti tipici"

Molise, tre persone vanno in osteria e mostrano lo scontrino sui social: ecco qual è la spesa a Isernia per mangiare prodotti locali

I piatti tipici di Isernia, città del Molise, riflettono la ricca tradizione culinaria di questa zona. La cucina molisana è caratterizzata dalla semplicità degli ingredienti e dalla genuinità dei sapori, spesso legati alla vita rurale e alla produzione agricola locale. Un cibo locale molto amato è un bel piatto di polenta e salsicce: trattasi di un piatto robusto e saporito a base di farina di mais cotta in acqua e condita con salsicce locali. Tipico del posto è anche il caciocavallo, un formaggio a pasta filata prodotto con il latte del podolico, una razza di bovini autoctoni. Il suo sapore è ricco e complesso per questo è spesso servito come antipasto o formaggio da tavola.

La zuppa di orzo è un piatto confortante preparato con orzo, verdure e spesso arricchita con carne, come pancetta o salsiccia. È un piatto denso e nutriente ideale per i mesi più freddi. Molto amato anche l'agnello alla pastora: questo cibo è a base di carne di agnello cucinata lentamente con patate, cipolle, pepe nero e altre spezie. È saporito e succulento e rappresenta la tradizione pastorale della regione. Per gli appassionati di pizza, anche in Molise ve n'è una specifica: la pizza di patate. Essa consiste in strati di patate affettate sottilmente, formaggio, pancetta e aromi. È una sorta di torta salata molto apprezzata nella regione.

I maccheroni alla chitarra sono invece dei tipici spaghetti quadrati fatti in casa, preparati con un attrezzo chiamato - appunto - "chitarra." Si servono spesso con un sugo ricco a base di carne e pomodoro. Taralli conditi in maniera particolare, bocconotti (dolcetti tipici della zona, a forma di piccole tartellette ripiene di una deliziosa crema di cioccolato, mandorle e liquore) e mostaccioli (biscotti a forma di rombo preparati con mandorle, cacao e miele) concludono le principali bontà del Molise e di Isernia. Ma quanto si può pagare per tutto questo?

Molise, spunta uno scontrino di un'osteria a Isernia: ecco la spesa per tre persone

I piatti tipici di Isernia sono un vero tesoro di sapori autentici, che immergono nella cultura e nella tradizione culinaria molisana. La cucina di questa regione si basa sulla qualità degli ingredienti locali e sulla passione per la buona tavola, rendendo ogni pasto un'esperienza indimenticabile. Ma quanto costa mangiare, ad esempio, in un'osteria? Spunta su Facebook uno scontrino chiarificatore in questo senso.

In tre persone, in osteria a Isernia per coperto, due piatti di crioli cacio e pepe, un piatto di gnocchi del Matese, due bottiglie d'acqua, un'insalata, una porzione di cicoria saltata e una di patate, un calice di vino e tre pezzi di millefoglie scomposta, la spesa è stata di 64,50 euro. Per un pasto quasi completo (mancano l'antipasto e i secondi, in effetti) nel capoluogo del Molise si spendono circa 21,50 euro a testa.

