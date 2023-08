Calabria, sul muro di Cassano allo Ionio compare un manifesto con un errore clamoroso: "Il 13 agosto in concerto i..."

Calabria, a Cassano allo Ionio c'è un manifesto con uno strafalcione imperdonabile: c'entra il gruppo in concerto il 13 agosto

Calabria, il manifesto a Cassano allo Ionio contiene uno strafalcione: ecco quale

In sintesi, Cassano allo Ionio è una città che offre una combinazione affascinante di storia, cultura, bellezze naturali e cucina autentica. Visitare questa località in Calabria significa immergersi in un mondo di tradizioni ricche e autentiche che riflettono la sua identità unica. Il comico, showman e personaggio radio-televisivo Cristiano Militello (@cristiano.militello) ha avuto modo di condividere un manifesto che proviene proprio da questa città e che contiene uno strafalcione che scontenterà i fan della musica italiana.

Il 13 agosto in concerto a Cassano allo Ionio ci sono stati i Matia Bazar, tuttavia sul manifesto per pubblicizzare l'evento è stato invece scritto: "Mattia Bazar". L'errore è clamoroso considerando il fatto che si ha a che fare con uno dei gruppi più conosciuti della musica italiana e sicuramente i fan avranno storto il naso di fronte allo strafalcione sul manifesto.

