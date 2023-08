Australia, "Guardate com'è e quanto costa una pizza qui": la testimonianza di un'influencer italiana è virale

Australia, una TikToker italiana racconta com'è la pizza qui e quanto costa mangiarla: ecco tutti i dettagli

L'Australia ha una cucina variegata che riflette l'ampia diversità culturale del paese. Data la sua posizione geografica e l'influenza delle diverse comunità immigrate, la tradizione culinaria è una mescolanza di quelle provenienti da tutto il mondo. Un cibo tipico qui è la Vegemite, una crema spalmabile scura fatta da estratti di lievito spesso consumata su fette di pane tostato a colazione: essa può essere un'esperienza di sapore unica per coloro i quali non l'hanno mai assaggiata. Sempre rimanendo sul primo pasto della giornata, famosi sono anche gli Anzac Biscuits, biscotti ispirati alla storia degli ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) e sono spesso preparati il 25 aprile, in occasione del Giorno dell'ANZAC. Sono fatti con avena, cocco e melassa.

Le "meat pies", poi, sono torte salate ripiene di carne, spesso servite con purè di piselli e gravy. Sono una pietanza molto popolare e sono spesso consumate durante eventi sportivi. La carne, d'altro canto, sembra essere particolarmente apprezzata in Australia dove fanno spesso barbecue all'aperto, durante incontri sociali. Duranti tali cene o pranzi, comunque, capita anche di imbattersi nel Barramundi, un pesce di acqua dolce molto apprezzato se cucinato sulla griglia. Sempre per ciò che concerne i secondi, sebbene non sia parte della dieta quotidiana per diversi australiani, la carne di canguro è disponibile in molti supermercati e ristoranti ed è considerata una carne magra e sostenibile.

Per i dessert, invece, celebri sono i Lamington (cubi di pan di Spagna ricoperti di glassa al cioccolato e cocco grattugiato), i Tim Tam (biscotti al cioccolato con un ripieno cremoso) e il Pavlova (una torta a base di meringa, a volte servita con panna montata e frutta fresca). Eppure, anche in Australia non si può fare a meno del cibo italiano più amato al mondo: la pizza.

Australia, com'è e quanto costa una pizza qui: le parole di una TikToker italiana in merito

Quelle sopraelencate sono solo alcune usanze culinarie tipiche in Australia. La cucina qui è davvero varia e offre una vasta gamma di sapori e influenze da esplorare. Non manca, ad esempio, la pizza (che d'altro canto è uno dei pochi cibi che si può trovare in quasi ogni parte del mondo). Una TikToker italiana - Deborah Lanciato (nota sul social cinese come @deborahlan), ha mostrato com'è una pizza fatta nella nazione dei canguri e soprattutto quanto costa.

Ebbene, la TikToker apre un cartone di una pizza - segno che l'ha ordinata a domicilio (o comunque l'ha presa per mangiarla comodamente a casa). La margherita non ha affatto un brutto aspetto e anche a giudicare dalle parole della ragazza è buona di sapore (anche se nient'affatto paragonabile a quella di Napoli). Nonostante ciò, il prezzo per mangiare un cibo del genere in Australia è davvero alto: si tratta di ben 27 dollari, ovvero circa 24 euro!

