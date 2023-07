Lussemburgo, TikToker italiana testimonia le usanze del posto: il dettaglio più insolito riguarda i mezzi di trasporto

Lussemburgo, una TikToker italiana di viaggi racconta quali sono le usanze del posto: di certo una tra queste vi stupirà... in positivo! C'entrano i mezzi di trasporto

Il Lussemburgo è un piccolo stato situato in Europa occidentale, confinante con Belgio, Francia e Germania. È noto per essere uno dei Paesi più ricchi al mondo e offre un mix affascinante di culture e tradizioni. Ad esempio ha tre lingue ufficiali: il lussemburghese, il francese e il tedesco. La maggior parte delle persone è dunque poliglotta e può parlare almeno due di questi idiomi. La puntualità è altamente apprezzata nella cultura del posto. È considerato rispettoso essere precisi per gli incontri e gli appuntamenti.

I lussemburghesi tendono ad essere riservati e rispettosi della privacy degli altri. Evitano generalmente di fare domande personali o indiscrete agli estranei. La cucina del Lussemburgo riflette l'influenza delle culture dei paesi confinanti, con piatti tradizionali che includono carni, patate, verdure e formaggi. La marmellata di mirabelle, invece, è una specialità tipica. Lo Stato celebra diverse festività nazionali, tra cui il Grand Duca Jean's Birthday (29 aprile), la Fête de la Musique (21 giugno) e il National Day (23 giugno), in cui si festeggia la festa del Granduca.

Nell'ambito professionale, il Lussemburgo è conosciuto per essere formale e rigoroso. I lussemburghesi danno importanza alla professionalità e all'efficienza sul posto di lavoro. Anche l'abbigliamento del posto è generalmente ben curato e pure in situazioni informali, ci si aspetta un certo livello di pulizia e ordine. Infine, il Paese ha una burocrazia ben strutturata e organizzata. Seguire le regole e i protocolli è considerato importante per mantenere la stabilità. E a proposito di stabilità...

Lussemburgo, influencer racconta 8 usanze del Paese: una bella riguarda i mezzi pubblici

Jess, nota sui social con il nome di @jess.inviaggio si sposta in ogni Paese del mondo raccontando le usanze dei posti. In particolare, il video che esaminiamo oggi è ambientato in Lussemburgo. Ecco 8 'cose strane' che ha voluto sottolineare l'influencer. La prima abitudine dei lussemburghesi è davvero pazzesca in quanto qui tutti i mezzi di trasporto sono gratuiti, pertanto possono essere presi innumerevoli volte senza necessità di un biglietto. Tra l'altro, come raccontato prima, la puntualità è un valore, per cui pullman, metro e così via sono sempre in orario.

@jess.inviaggio 8 #curiosità sul #lussemburgo che (forse) non sapevi: 1. Mezzi di trasporto #gratis 2. È uno degli stati più ricchi del mondo 3. Ha due facce: la città nuova e la città vecchia 4. La città vecchia è #patrimoniounesco 5. È l’unico Granducato rimasto al mondo 6. Davanti al palazzo del Granduca ci sono delle statue che ti seguono con lo sguardo 7. Qui è nato uno dei padri dell’UE 8. Il centro è piuttosto piccolo e si riesce a visitare anche in un giorno 🎈Scrivimi nei commenti se conosci altre curiosità ♬ suono originale - Jess🎈

Altre curiosità sono che il Lussemburgo è uno degli stati più ricchi del mondo (in centro, infatti, si trovano solo brand di lusso), ha due facce (la Città Vecchia - patrimonio dell'UNESCO, e la Città Nuova, collegate da due ascensori di cui uno panoramico), è l'unico Granducato rimasto al mondo (e davanti al palazzo del Granduca ci sono delle facce che seguono i passanti con lo sguardo), è la patria del padre dell'UE Robert Schuman, è piccolissimo e si visita in un giorno.

