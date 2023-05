Le Iene, doppio scivolone per Emma Marrone: il dettaglio non è sfuggito ai fan

Emma Marrone è stata ospite nel programma condotto da Belen Rodriguez: lo scivolone però è stato doppio

Durante tutta la giornata di ieri non si è fatto altro che parlare dello scatto che hanno pubblicato sui social Emma Marrone e Belen Rodriguez. La conoscenza tra le due non è iniziato nel migliore dei modi in quanto, quando Emma partecipava l’edizione speciale di Amici che rivedeva in gara tutti gli ex partecipanti, Belen era una delle ballerine professionisti che, con i suoi passi a due in compagnia di Stefano De Martino, ai tempi fidanzato della cantante, decideste di lasciarla per poter intraprendere una nuova conoscenza con la showgirl.

Da quel momento sembra che tra le due sia calato il gelo, ma in tutti questi anni si sono sempre rispettate evitando di mandarsi continue frecciatine come spesso accade tra altri adulti noti del mondo dello spettacolo che, approfittando dei vari salotti televisivi, non le mandano di certo a dire. Stefano e Belen e nel frattempo convolano a nozze e annunciano a tutti l’arrivo del loro primo bambino: Santiago.

Emma Marrone, il suo scivolone a Le Iene è stato doppio: ecco perché

Belen Rodriguez è Stefano De Martino, hanno continuato per lungo tempo a fare tira e molla, mentre proprio grazie al programma di Maria De Filippo, Amici, il ballerino ha avuto spesso modo di confrontarsi con la sua ex Emma Marrone. Lo scatto che hanno pubblicato le due donne insieme ieri hanno fatto impazzire il web in quanto, moltissime persone hanno sottolineato come una donna appagata e di successo non porti rancore.

Un bellissimo esempio quello di Emma e Belen a dimostrarsi insieme e soprattutto quello della cantante di accettare l’invito nella trasmissione condotta dall’Argentina. Qualche settimana fa, Belen Rodriguez, tradita dal suo vestito super aderente dal tacco altissimo, è scivolata in diretta. Questo sembra essere stato anche il destino di Emma che, durante la sua esibizione viene tradita dall’altissimo tacco. Sembra quasi che sia stato fatto apposta che le due donne hanno avuto lo stesso incidente, ma Emma Marrone è stata doppiamente tradita.

Le telecamere cercano di spostarsi per consentire ad Emma di rialzarsi, ma tutti hanno notato che in quel momento la cantante ha smesso di cantare anche se, di sottofondo si sentiva ancora la sua canzone. Tradita dallo scivolone, Emma marrone è stata beccata a cantare in playback, un dettaglio che moltissimi fan hanno notato più della caduta.

