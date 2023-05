Sonia Bruganelli velenosissima con chi critica suo marito: altro che divorzio!

Sonia Bruganelli velenosissima: non permette più a nessuno di parlare della sua relazione con Paolo Bonolis o in generale di suo marito. Ecco la frecciatina che ha mandato proprio a…

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sia concesso un po’ di relax in compagnia di suo marito Paolo Bonolis. Direttamente dalla loro vasca idromassaggio, hanno iniziato a smentire categoricamente tutte le notizie che stavano iniziando a circolare sul web secondo cui i due fossero pronti a firmare le carte del divorzio e che, l’ex opinionista avrebbe annunciato tutto nella trasmissione di Silvia Toffanin: Verissimo. I due non hanno mai negato di aver bisogno dei loro spazi, ma sembra che non abbiano nessun intenzione di salutarsi dopo aver trascorso tutti questi anni insieme soprattutto aver affrontato tantissime difficoltà: Sonia e Paolo non sono solamente copia nella vita vita ma anche nel lavoro e continuano a registrare tantissimi successi.

Prima di conoscere la sua anima gemella, Paolo Bonolis era già convolato a nozze ed aveva già avuto dei figli che, sembrano avere un ottimo rapporto con Sonia. Successivamente è stato impegnato con la letterina Laura Freddi, ma proprio per il fatto che lei desidera una famiglia, mentre lui non aveva intenzione di convocare nuovamente a nozze, ha portato i due a prendere la decisione di separarsi.

Sonia Bruganelli velenosissima con Laura freddi: non permetto a nessuno di parlare così di suo marito Paolo Bonolis

Quello tra Paolo Bonolis e Laura Freddi sembra essere stato il periodo sbagliato per metter su famiglia o per continuare una relazione. Il conduttore infatti dopo aver chiuso questa relazione ha conosciuto a Sonia Bruganelli e con lei non ho avuto più nessun dubbio: oltre a lavorare insieme hanno messo su famiglia e ad oggi sono una coppia indistruttibile. Sembrava che Sonia e Laura avessero stretto in questi anni un rapporto di amicizia, privo di ogni rancore, ma dopo una recente intervista che ha rilasciato la freddi, la Bruganelli sembra aver compiuto un passo indietro.

Sonia non apprezza che vengano dichiarate determinate cose sul suo compagno di vita, una tra tutte e quella di reputarlo un non famoso quando, a raggiunto il successo in brevissimo tempo sin dagli esordi.

Ecco allora che risponde così a Laura che invece la pensa di tutt’altra maniera, ossia che quando stava con il conduttore di Ciao Darwin quest’ultimo non era famosissimo. Sonia non ho di certo paura nel prendere questo stralcio di giornali e pubblicarlo sul suo account ufficiale di Instagram per mandare una frecciatina o meglio una risposta all’ex di Bonolis.

