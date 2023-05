Sei sorelle anticipazioni: Salvador ancora non si riprende mentre una donna viene arrestata

Sei sorelle torna in onda per un’altra settimana: ecco tutte le anticipazioni che vedremo nella puntata di oggi, lunedì 21 maggio

La serie spagnola, ambientata nella Madrid del 1913 continuo a riscontrare anche quest’anno un grandissimo successo. Esattamente come l’anno scorso, il prodotto iberico avevo sostituito quello italiano, Il Paradiso delle Signore, che ritornerà in onda solamente in autunno anche se, le riprese sono già in corso. L’ultima settimana della serie Sei Sorelle, si era conclusa con degli episodi veramente scioccanti. Elisa aveva convinto la governante a lasciarla andare alla festa della sua amica, resta vittima di un incidente che le porteranno problemi alla gamba e quindi a rimandare ancora una volta il suo debutto in società. Celia confessa ancora una volta il suo amore per Petra a Francisca mentre Diana aveva scoperto che il suo promesso sposo, il vice direttore della fabbrica delle Silva, ha derubato la cassaforte.

Come se non bastasse, il povero Salvatore è stato anche vittima di un incidente. Giunto alle terme dove doveva fare una consegna che aveva tenuto nascosta a Diana, diventa vittima di alcuni contraffattori che non solo lo derubano, ma lo riducono anche ai minimi storici: viene portato d’urgenza al pronto soccorso dove entra in coma.

Sei Sorelle anticipazioni: il destino di Salvador e quello di… Verrà arrestata

I telespettatori più accaniti della serie sono ovviamente in apprensione per il destino di Salvador: non sanno se dovranno iniziare ad immaginare il proseguo della serie senza di lui. Per ora nella puntata di lunedì vedremo che i medici comunicheranno che le sue condizioni sono ancora molto gravi: il vice direttore della fabbrica non si è ancora svegliato dal coma.

Nel mentre Donna Dolores continua a mettere la pulce nell’orecchio a Rodolfo convincendolo che suo fratello Cristobal abbia qualcosa da nascondere con la sua promessa sposa, Blanca. La vera notizia di questa puntata è che una delle donne di questa sera verrà arrestata. Ad avere sporto denuncia sono stati i proprietari dell'Ambigù che hanno accusato La Cachetera. Per quali ragioni? La donna è sospettata di aver derubato i clienti della loro attività raccontando in giro tantissime menzogne sulla loro azienda, nonché personali, così da potersi portare dietro tutto il ‘pacchetto clienti’ per aver compromesso l’andamento della loro attività.

