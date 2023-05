Giulia Salemi e Clizia Incorvaia condividono la stessa passione: criticate da moltissimi utenti

Giulia Salemi e Clizia Incorvaia condividono una grandissima passione: alcuni utenti del web proprio non riescono a capirla e le attaccano duramente

Giulia Salemi e Clizia Incorvaia si sono fatte spazio pian piano nel mondo dello spettacolo e, soprattutto sui social, hanno ottenuto sempre più seguaci e con il passare di questi anni. Giulia inizia muovere i primi passi scrivendo sì alle selezioni di Miss Italia riuscendo ad arrivare anche alle finalissime, purtroppo però per lei quell’edizione è stata vinta da Clarissa Marchese. Non abbattendosi è riuscita comunque ad imporsi prima sui social e, successivamente alla sua partecipazione a Pechino Express, in compagnia di tua mamma farebbe diventata una tra le influencer più seguita in Italia. Partecipa a diversi programmi televisivi sino ad arrivare alla conduzione e alla partecipazione con svariati ruoli.

Clizia Incorvaia invece diventa famosa soprattutto per la sua relazione con l’ex cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina dalla quale ha avuto la sua prima figlia: Nina. Esattamente come Giulia anche lei partecipa a Pechino Express in compagnia dell’ex marito, ma una volta tornato in Italia sembra che la storia tra i due sia destinato a naufragare. Ancora una volta, come la Salemi, trova nella casa più spigliato d’Italia il suo grande amore: Paolo Ciavarro. Potremmo quindi direi che le due hanno tantissime cose in comune, non solo il programma che ha rappresentato per loro il trampolino di lancio, ma anche il fatto di aver trovato l’amore sotto i riflettori. Eppure c’è un’altra passione che le accomuna.

Giulia Salemi e Clizia Incorvaia prese di mira sul web per la scelta di…

Entrambe le donne hanno condiviso uno scatto che non è di certo passato in osservato. L’errore di Clizia Incorvaia è stato quello di pubblicarlo come post mentre Giulia Salemi, mettendolo nelle storie, non è stata soggetto a critiche pubbliche. La possibilità di commentare infatti lo scatto di Clizia ha scatenato un avere propria polemica. Secondo moltissimi utenti del web infatti, essendo mamma, non avrebbe dovuto indossare un determinato tipo di abbigliamento.

Si tratta di un bikini realizzato ad uncinetto di un famosissimo brand che ha come top la faccia di Hello Kitty. Una novità nel mondo dei costumi che non è passata in osservata alle due esperti di moda che hanno deciso entrambe di indossare.

Per alcuni ritenuto troppo succinto, il bikini è diventato motivo quasi di scandalo per i social e, come vi abbiamo già detto, ad aver ‘pagato’ maggiormente le conseguenze della scelta di indossare questo bikini è stata Clizia che ha visto in questa settimana tantissimi articoli abbastanza critici per questa scelta stilistica. Potremmo quindi dire che, oltre a tutte le cose che accomunano le due donne, che vi abbiamo già citato, dobbiamo aggiungere anche la passione per la moda che non guarda in faccia a nessuno: seguire le tendenze molto più importante di ascoltare il giudizio altrui.

